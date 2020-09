COVID-19: “En Ushuaia hay un fallecido y en Río Grande tenemos 35 pacientes fallecidos”.

En este sentido, Lagoria manifestó que “tuvimos ayer en la provincia un total de 38 nuevos casos positivos correspondientes a la ciudad de Río Grande. En Ushuaia y Tolhuin no se registraron nuevos casos” y agregó sobre la cantidad de casos sospechosos que “en el día de la fecha en la provincia son 211, de los cuales corresponden a la ciudad de Ushuaia 14, 195 a Río Grande y 2 a la ciudad de Tolhuin”.

“El total de casos positivos en la provincia de Tierra del Fuego hasta la fecha es de 1932 más 13 casos de Malvinas, con un total de casos en la ciudad de Ushuaia de 209, en Río Grande 1722 y en la ciudad de Tolhuin 1”, continuó el funcionario y añadió que “los casos negativos hasta la fecha son 4550. Las altas acumuladas en la provincia alcanzan 1273”.

Con respecto a la información hospitalaria dijo que “en Ushuaia no hay pacientes internados y en el Hospital de Río Grande tenemos, a la mañana de hoy, un total de 27 pacientes internados en sala y 15 en Terapia Intensiva, de los cuales 13 requieren asistencia respiratoria mecánica. Hay 10 pacientes internados en el centro municipal para pacientes leves y en el ámbito privado 2 pacientes internados en Unidades Intensivas, ninguno con asistencia respiratoria mecánica”. A su vez, manifestó que “en Ushuaia hay un fallecido y en Río Grande tenemos 35 pacientes fallecidos”.

Por su parte, Pérez recordó las medidas de prevención y destacó que “es la única forma que tenemos para evitar la transmisión y los contagios”.

“Debemos seguir respetando el distanciamiento social, evitar el contacto físico con las personas, toser o estornudar en el pliegue del codo, llevar siempre barbijo o tapaboca, evitar tocarse la cara, ventilar periódicamente los ambientes, desinfectar las superficies y los objetos de uso personal”, recalcó.

Asimismo dijo que “es muy importante no automedicarse y reconocer los síntomas relacionados a Covid-19 como fiebre mayor a 37.5º, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, pérdida de olfato o gusto, diarrea, vómitos o dolor de cabeza”.

Finalmente subrayó que “hay que recordar que todavía estamos en ASPO, que no están permitidas las reuniones sociales y que debemos salir solo si es necesario según el número de patente o DNI”.