CORRADI: “LA COORDINACIÓN QUE SE BUSCA MOSTRAR PARA AFUERA NO ES LO QUE OCURRE EN NUESTRA PROVINCIA”

El Subsecretario de Políticas Sanitarias, Lucas Corradi explicó que en esta reunión “se discutieron las realidades sanitarias de todas las provincias de la Patagonia. Estuvieron Neuquén, Rio Negro, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La reunión estuvo coordinada por el Ministerio de Salud de la Nación, específicamente la Ministra Carla Vizzotti. La provincia nos cursó la invitación y por eso estuvimos presentes.”

“Fuimos invitados en calidad de oyentes de las distintas problemáticas de las ciudades del país. Es bueno que nos hayan invitado, pero desafortunadamente eso que se busca mostrar para afuera no es lo que ocurre en la provincia. Acá no nos han sumado al COE pese a todas las veces que les hemos pedido que nos sumen para trabajar en conjunto” explicó Corradi.

“Uno tiene la sensación que nos usan para mostrar una coordinación que lamentablemente no existe, por decisión de ellos. Desde el primer día nos hemos puesto a disposición. Construimos el Polo Sanitario en función de lo que necesitaba el Comité Operativo del gobierno de la provincia, siempre hemos colaborado, pero después todas las decisiones que se adoptan son inconsultas. Nos enteramos lo que decide Melella por los medios. Por eso siempre hemos pedido que se tomen todas las precauciones, para que no pase en Ushuaia lo mismo que pasó en Rio Grande, porque tristemente estos errores se pagan con la vida de los vecinos y vecinas” finalizó Corradi.