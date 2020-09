COPARTICIPACIÓN CABA (y Tierra del Fuego): Porque estuvo mal el decreto 735/2020.

Por Armando Cabral

Viern 11/09/2020.- En esta nota explicamos porque el decreto dictado por el Presidente de la Nación, quitando un punto de la Coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) viola constitución nacional y la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos y porque se sigue considerando a la ciudad como un territorio nacional dependiente del gobierno y no como una ciudad autónoma violando su autonomía, algo que no había ocurrido nuca hasta ahora. La coparticipación federal tiene rango constitucional desde 1994 y no puede ser modificado por decreto, debe ser tratado en el congreso y su reforma parcial o total requiere de la mayoría absoluta.