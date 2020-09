Concejo Deliberante: Proponen crear el Fondo Económico de Emergencia Municipal para victimas de violencia de género.

Río Grande.- Tal lo acordado entre los diferentes bloques políticos que integran el Concejo Deliberante, hasta tanto se produzcan modificaciones en cuanto al aislamiento preventivo y obligatorio, se trabajará mediante videoconferencia.

Mediante este sistema, este miércoles se llevó adelante el funcionamiento de las comisiones internas del Concejo Deliberante, donde por el lapso de más de dos horas se analizaron proyectos que los ediles tienen en comisión.

De la reunión participaron los ediles Javier Calisaya, Pablo Llancapani, Miriam Mora, Diego Lassalle, Hugo Martínez, Cintia Susñar y Walter Campos.

En primer término los ediles trataron el asunto propuesto por la concejal Mora que propone

crear el Fondo Económico de Emergencia Municipal (FEEM) para programas locales de lucha contra la violencia de género dentro de la Secretaría de la Mujer, y destinado a atender de inmediato situaciones socioeconómicas de las víctimas por violencia de género.

Asimismo el proyecto establece asignar al fondo un monto anual de $ 2.000.000, y designar por beneficiaria el monto de 3.000 unidades fiscales (UF), destinado a Víctimas de Violencia de Género quienes podrán solicitarlo la cantidad de veces que sea necesaria. Los cuales deberán ser rendidos mediante la normativa vigente Ordenanza N° 2327/06 “Regula Otorgamiento de Subsidios”.

Además se instituye que el fondo tiene por objeto cubrir gastos de movilidad, alimentos,

alojamiento, vestimenta, calzado, pañales, medicamentos, asistencia médica, traslados y todo otro gasto que se crea necesario a tal fin.

Posteriormente estudiaron el asunto 301/20, proyecto de ordenanza que propone la creación del Registro del Programa de Becas “+25” destinado a mujeres estudiantes mayores de 25 años.

Los beneficios otorgados serán asignados con el objeto de contribuir al inicio, continuidad y finalización de las instancias pedagógicas de las mujeres estudiantes mayores de 25 años., estudiantes de nivel primario, secundario o universitario y/o terciario, que por su situación socio-económica vean en riesgo el inicio, continuidad y/o finalización de sus estudios académicos.

También trataron el asunto 303/20, proyecto de ordenanza que crea el sistema de becas NAAM (mujer madre) destinado a madres estudiantes hasta 25 años inclusive, donde los

beneficios otorgados serán asignados con el objeto de contribuir al inicio, continuidad y finalización de las instancias pedagógicas de las madres estudiantes de nivel medio, universitario y/o terciario que por su situación socio-económica vean en riesgo el inicio, continuidad y/o finalización de sus estudios.

También analizaron el asunto 355/20, proyecto de ordenanza que propone la recuperación de terrenos ociosos y creación del banco de tierras para damnificados por ígneos.

En este sentido se instruye al Ejecutivo Municipal para que proceda a la desadjudicación de lotes ociosos de la ciudad, y que oportunamente fueron adjudicados a Asociaciones Civiles, Clubes, etc., que no hubieren cumplido con los plazos establecidos por ordenanza municipal de adjudicación correspondiente o que no hayan sido ocupados al momento de la aprobación de la presente, los cuales pasarán a la Dirección Municipal de Tierras.

Asimismo los terrenos recuperados deberán ser otorgados respetando el listado de inscriptos de posibles adjudicatarios que obra en poder de la Dirección de Tierras Municipales, y teniendo en cuenta aquellos vecinos en terrenos fiscales compartidos ubicados en la Sección “F”, y denominada Chacra XI.

También se propone la creación del banco de tierras para damnificados por ígneos, que estará a cargo de la Dirección Municipal de Tierras.

Propuesto por la concejal Mora, analizaron el asunto 169/20, proye