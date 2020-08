Tolhuin: hay veinte personas aisladas, entre ellas el intendente Harrington y su familia

Río Grande, 26 de Agosto de 2020.- Este mediodía se conoció la información sobre el aislamiento de veinte personas a partir de la confirmación de un nuevo caso positivo de coronavirus en Tolhuin. La directora del centro asistencial de esa ciudad, Dra. Andrea Carreño señaló que «ya están prácticamente bloqueados todos los contactos y todos aislados e identificado también el nexo epidemiológico, así que gracias a Dios está controlado«.

«En el día de ayer nos comunican desde la Dirección de Epidemiología que había una paciente de Tolhuin, internada en el Hospital de Ushuaia, que había dado positivo por Covid-19, por lo tanto nosotros en el día de hoy nos pusimos en campaña para identificar y tomar contacto con todos los contactos estrechos de esta persona, a fin de aislar oportunamente y evitar la diseminación del virus en el caso de que hayan sido contagiados», repasó en declaraciones radiales.

La profesional detalló que «aproximadamente son 20 personas hasta el momento» las que cumplirán una cuarentena de 14 días, explicando que «para determinar el nexo y los contactos estrechos es muy importante el compromiso de la gente y de manifestar si han estado o no en contacto».

«En este momento están estudiando en qué momento ocurrió el contagio, lo que se estima es que fue aproximadamente entre 10 y 14 días atrás y (la paciente) manifestó los síntomas tardíamente», indicó la profesional, aunque valoró que «el aislamiento que se hace a los contactos estrechos se cuentan los 14 días a partir del último día que estuvieron en contacto con el paciente con síntomas, por eso la persona puede dar negativo en un nuevo hisopado, pero las personas que estuvieron en contacto tienen que cumplir sí o sí con el aislamiento porque pueden aparecer los síntomas en cualquier momento o no».

El caso positivo se trata de una empleada municipal que «ha estado en el lugar de trabajo donde se ha cumplido con todo el protocolo», por lo que «se ha hecho toda la investigación pertinente y estuvo muy poco tiempo, así que no entra en la definición de que haya tenido contacto estrecho con la gente de la Municipalidad«.

«Queremos transmitir tranquilidad a la población, ya están prácticamente bloqueados todos los contactos y todos aislados e identificado también el nexo epidemiológico, así que gracias a Dios está controlado, pero vuelvo a remarcar y a llamar a la conciencia de la población de cumplir con el aislamiento, no están permitidas las reuniones sociales, No nos relajemos porque Tolhuin no está exento de contagios en ningún momento y si nos relajamos es cuando nos ponemos en peligro«, advirtió la profesional.

