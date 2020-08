HERNÁNDEZ LAMENTÓ LOS AGRAVIOS E INSULTOS DE REFERENTES SINDICALES Y ADELANTÓ QUE SE PAGARÁ EL AUMENTO POR RESOLUCIÓN

Por Armando Cabral

Lun 24/08/2020.- La titular del IPVyH lamentó los hechos de violencia que sufrió el Vicepresidente de la Institución luego de una reunión con referentes sindicales que se llevó a cabo este sábado e indicó que “lamentablemente no hemos podido llegar a un acuerdo y desde el Gobierno no queremos que los trabajadores sigan esperando por un incremento salarial”. Remarcó que “es muy extraño que la única institución que no pudo cerrar un aumento salarial sea IPVyH”.