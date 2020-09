EL INTERBLOQUE A PLENO DE JUNTOS POR EL CAMBIO PIDE CITAR A LA MINISTRA FREDERIC PARA QUE BRINDE EXPLICACIONES SOBRE LA SITUACIÓN DE TOMA DE TIERRAS EN LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO.

Pablo Daniel Blanco, autor de la iniciativa, instó además a que la Ministra de Seguridad “defienda la soberanía nacional, los derechos humanos y la propiedad privada”.

“La Ministra de Sabina Frederic no hace más que alentar la inseguridad con su pasividad. Quienes ocupan tierras en la Patagonia Cordillerana no sólo lo hacen por la fuerza sino que, además, desconocen la jurisdicción y potestad del Estado Argentino. La Ministra en vez de ponerse del lado de las víctimas está criminalizando su protesta. Yo le recomendaría que haga a un lado el zaffaronismo y defienda a quienes tiene que defender. El Ministerio de Seguridad le

queda grande”, declaró el Senador.

En la iniciativa, los legisladores recordaron que “con fecha 13/2/2020 en el marco del Consejo de Seguridad Interior, se firmó el Acta Acuerdo entre los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Seguridad, la Administración de Parques Nacionales y el INAI, para construir la MESA DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS TERRITORIALES CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Mediante este Acta las partes acordaron la constitución de la Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales con los Pueblos Originarios”.

Consultada la Ministra en oportunidad de brindar informes por ante la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado respondió que esta Mesa misma “tiene por objetivo intervenir en los conflictos buscando respuestas consensuadas entre los actores involucrados.”

“Dicha mesa se ha conformado en el mes de mayo en la provincia de Río Negro para intervenir en conflictos con comunidades locales de pueblos originarios a pedido del gobierno provincial con representantes de todos los sectores involucrados”.

“A casi 9 meses de asunción de este Gobierno no sólo se ha puesto de manifiesto que este mecanismo ha sido ineficiente para la resolución de la situación, sino que se nos encontramos frente a una escalada de violencia preocupante en la región contra los pobladores y que se disemina al resto del país donde la práctica de la toma de tierras se está tornando habitual”.

“Es en ese marco de ausencia del Estado que los vecinos de Mascardi convocaron a un banderazo pacifico para visibilizar la situación y para pedir el imperio del orden y de la ley”.

“Contrario a lo que la lógica haría suponer el Ministerio de Seguridad en lugar de avocarse a la solución del conflicto procedió a la denuncia penal de los vecinos por la posible comisión de los delitos de “instigación a cometer delitos”, “apología del crimen” y “asociación ilícita”, todos ellos delitos de acción pública tipificados en los artículos

45 y ss., 54 y ss., 149 bis y ter, 168, 209, 210, 212, 213 y 239 del Código Penal de la Nación, desligándose así de su

responsabilidad”.

Cabe recordar que la semana pasada, el Senador Blanco presentó junto a los senadores Silvia Elías de Pérez; Claudio Poggi; Víctor Zimmermann; Stella Maris Olalla; Mario Fiad; Silvia del Rosario Giacoppo; Luis Naidenoff; Pamela Verasay y Alfredo De Angeli, un proyecto para solicitarle al Poder Ejecutivo que informe los casos de violación de la propiedad privada o del Estado Nacional en jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales – Parque Nacional Nahuel Huapi – por toma de tierras por parte de supuestos miembros de la comunidad mapuche Lafken Wincul Mapu y de hechos de violencia registrados con y sin la participación de las Fuerzas Federales de Seguridad en la Patagonia Cordillerana Argentina.

“Este es un tema que nos preocupa desde siempre. No constituye novedad. Lo nuevo y alarmante es la que la Ministra no haga nada o proponga mesas de diálogo con delincuentes. Con los delincuentes no se negocia”, manifestó el Senador Blanco.

“Bueno sería que las autoridades dejen de apoyar por omisión a quienes están cometiendo delitos y no tienen el menor empacho en proclamar públicamente que las tomas de tierras continuarán hasta expulsar al último “Huinca”. Esto es francamente intolerable. Me pregunto si la Ministra tiene verdadera dimensión del cargo que ocupa y del problema que enfrenta. Sinceramente lo dudo”, finalizó el autor del proyecto.

Firmaron el proyecto para interpelar a la Ministra de Seguridad los Senadores: Pablo Daniel Blanco; Luis Naidenoff; Martín Losteau;Esteban Bullrich; María Belén Tapia, Mario Fiad; Juan Carlos Marino; Pedro Braillard Poccard; Silvia Elías de Pérez; Alfredo De Angeli;Laura Rodríguez Machado; Víctor Zimmermann; Silvia del Rosario Giacoppo; Julio Martínez; Roberto Basualdo; Gladys González; Stella Maris Olalla; Claudio Poggi; Humberto Schiavoni; Julio Cobos, Pamela

Verasay; Guadalupe Tagliaferri; Eduardo Costa; Oscar Castillo y Ernesto Martínez.