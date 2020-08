COVID-19: “En Ushuaia hay un fallecido y en Río Grande tenemos 30 pacientes fallecidos”.

A través del mismo, también se recordaron las nuevas disposiciones anunciadas a partir del lunes 31 de agosto.

En este sentido, Lagoria manifestó que “tuvimos ayer en la provincia un total de 36 nuevos casos positivos los cuales corresponden a la ciudad de Río Grande, en Ushuaia y Tolhuin no se registraron nuevos casos” y agregó sobre la cantidad de casos sospechosos que “en el día de la fecha en la provincia son 236, de los cuales corresponden a la ciudad de Ushuaia 16, 204 a Río Grande y 16 a la ciudad de Tolhuin”.

“El total de casos positivos en la provincia de Tierra del Fuego hasta la fecha es de 1792 más 13 casos de Malvinas, con un total de casos en la ciudad de Ushuaia de 209, en Río Grande 1582 y en la ciudad de Tolhuin 1”, continuó el funcionario, y añadió que “los casos negativos hasta la fecha son 4276”.

Con respecto a la información hospitalaria dijo que “en Ushuaia no hay pacientes internados y en el Hospital de Río Grande tenemos, a la mañana de hoy, un total de 34 pacientes internados en sala y 15 en Terapia Intensiva, de los cuales 11 requieren asistencia respiratoria mecánica. Hay 8 pacientes internados en el centro municipal para pacientes leves y en el ámbito privado 3 pacientes internados en Unidades Intensivas, 1 con asistencia respiratoria mecánica”. A su vez, manifestó que “en Ushuaia hay un fallecido y en Río Grande tenemos 30 pacientes fallecidos”.

Por su parte, Pérez se refirió a las nuevas flexibilizaciones a partir del 31 de agosto. En este sentido, informó que “se amplía el horario autorizado para los gastronómicos, de lunes a domingo hasta las 00:00, bajo la modalidad de delivery o retiro por el local, la concurrencia se mantiene sujeta respecto al número de DNI y patente”.

“También se autoriza la actividad del rubro peluquería, barbería y manicura, de lunes a sábados de 10:00 a 18:00, por turnos según terminación de DNI o patente”, agregó.

“Se autoriza, además, el inicio de la actividad de la construcción de obras privadas que estén en curso u obras nuevas”, continuó y siguió: “el horario es de 08:00 a 18:00, manteniendo los protocolos estrictos, en aquellas construcciones que se encuentren habilitadas”.

Asimismo, dijo que “se autoriza el inicio de la actividad metalmecánica, comprendida por carpintería de madera y metálica, de lunes a sábados de 08:00 a 18:00” y que “se autoriza para los cuentapartistas, personas que trabajan de manera independiente y de manera eventual, por ejemplo, lo que es mantenimiento. De lunes a sábado de 08:00 a 18:00”.

Por otro lado, “se podrá iniciar la actividad comprendida por lavaderos, de lunes a sábado de 10:00 a 18:00 y, también, según terminación de DNI o patente”.

Además, señaló que, entre las medidas, también “se permite el inicio de la actividad de obras sociales y médica prepagas, de lunes a sábados de 10:00 a 18:00 con turnos previos y el subsector privado de salud podrá realizar sus actividades programadas, de lunes a viernes de 09:00 a 20:00, con un máximo de 8 horas y con un sistema de turnos”.

Con respecto a la actividad comercial con atención al público, remarcó que “se autoriza de lunes a sábados de 10:00 a 18:00, reduciendo la capacidad de clientes dentro del local al 50% y la concurrencia se limitará según DNI y patente” y añadió que “los comercios de indumentaria o calzado podrán permitir el uso de sus probadores, realizando la sanitización de manera continua y después de cada uso”.

Finalmente, sostuvo que “se limita la circulación a toda persona que no esté afectada a los servicios esenciales, de lunes a domingos de 01:00 a 06:00” y subrayó que “es importante que se lleven a cabo todos los protocolos y los procedimientos para todas las actividades, manteniendo las medidas preventivas apelando a la responsabilidad social y de cada uno”