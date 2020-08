COVID-19: “En Ushuaia hay un fallecido y en Río Grande tenemos 29 pacientes fallecidos, habiéndose sumado un fallecimiento en la mañana de hoy”.

Barrios manifestó que “tuvimos ayer en la provincia un total de 58 nuevos casos positivos los cuales corresponden a la ciudad de Río Grande, en Ushuaia y Tolhuin no se registraron nuevos casos” y agregó sobre la cantidad de casos sospechosos que “en el día de la fecha en la provincia son 197, de los cuales corresponden a la ciudad de Ushuaia 16, 167 a Río Grande y 14 a la ciudad de Tolhuin”.

“El total de casos positivos en la provincia de Tierra del Fuego hasta la fecha es de 1756 más 13 casos de Malvinas, con un total de casos en la ciudad de Ushuaia de 209, en Río Grande 1546 y en la ciudad de Tolhuin 1”, continuó el funcionario, y añadió que “los casos negativos hasta la fecha son 4199. En el día de ayer se registraron 35 nuevas altas en Río Grande totalizando un acumulado de 1153 pacientes recuperados en toda la provincia”.

Con respecto a la información hospitalaria dijo que “en Ushuaia no hay pacientes internados y en el Hospital de Río Grande tenemos, a la mañana de hoy, un total de 22 pacientes internados en sala y 17 en Terapia Intensiva, de los cuales 14 requieren asistencia respiratoria mecánica. Hay 8 pacientes internados en el centro municipal para pacientes leves y en el ámbito privado 4 pacientes internados en Unidades Intensivas, 1 con asistencia respiratoria mecánica”. A su vez, manifestó que “en Ushuaia hay un fallecido y en Río Grande tenemos 29 pacientes fallecidos, habiéndose sumado un fallecimiento en la mañana de hoy”.

Por su parte, Lagoria recordó que “los centros N°7 (F. Quiroga 2142, teléfono: 571078), N°3 (Oroski y Karukinka, teléfono: 441373), el N°5 (San Martín 2440, teléfono: 443520), están atendiendo de lunes a lunes y en el horario de 08:00 a 20:00, trabajando exclusivamente con pacientes con sintomatología de tipo respiratoria, compatible con COVID”.

“En el día de hoy, el IPES, el Jardín 26 y la Posta Sanitaria de Chacra XI van a estar abiertos en el horario de 10:00 a 18:00, únicamente realizando vacunas. Le pedimos a la gente que se acerque con tapabocas, el DNI y la Libreta Sanitaria”, manifestó.

Finalmente, reiteró que es fundamental “siempre llevar el tapaboca, el alcohol en gel para limpiarse frecuentemente las manos, mantener el distanciamiento social de dos metros, evitar concurrir a lugares donde haya concentración de personas, no compartir mate, vajilla, utensilios, evitar visitar a otras personas, especialmente a aquellas que conforman el grupo de riesgo, incluso si son familiares”.