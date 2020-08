Ante la falta de definición desde el COE Von der Thusen insiste en la habilitación de la construcción y actividades independientes

Río Grande.- Ante la falta de definición de parte del COE para la habilitación de nuevas actividades económicas individuales, el presidente del Concejo Deliberante Raúl von der Thusen recordó que “prácticamente ha pasado una semana que solicité al COE la apertura de nuevas actividades, y no hemos tenido ningún tipo de respuesta”, dijo, al tiempo que insistió que “es muy importante que se contemple las actividades como la construcción, peluquerías, plomería, esteticistas, herrería, electricidad, etc, y toda aquella actividad que se lleve adelante en las mismas condiciones, las cuales deberán llevarse a cabo mediantes las medidas protocolares sanitarias que la autoridad disponga para que sean habilitadas a trabajar”.

Por tal motivo indicó que “la situación de muchos riograndenses es de mucha vulnerabilidad, y de continuar con esta situación, el Estado en todos sus niveles no va a poder asistir a tantas familias de la manera que lo necesitan, hoy en nuestra ciudad son miles las personas que trabajan de manera individual, cuentapropistas que llevan el sustento a sus casas de familias, por lo cual resulta imperioso que se habiliten nuevas actividades económicas individuales”.

Asimismo indicó que “no puede ser que no se habiliten las actividades independientes, que cumplen con los protocolos, que atienden a una persona por vez, y no se ha encontrado un solo caso positivo en el desarrollo de estas actividades, por lo cual requerí al COE que realice de manera urgente las tareas administrativas necesarias para poder habilitar estas actividades con los protocolos sanitarios correspondientes”.

Finalmente señaló que “es necesario, con los protocolos sanitarios pertinentes, que se habiliten estos rubros, ya que la situación de muchos riograndenses es desesperante”, concluyó.