Una mujer escupió e insultó a agentes de policia en un control.

Río Grande.- Una mujer fue detenida y se le inició una causa judicial debido a su cuestionable accionar, cometido en un retén policial dispuesto en calle San Martin y Córdoba de la ciudad de Río Grande. Debido a que la patente del vehículo de la mujer no coincidía con el número permitido para circulación de este día, su unidad, fue detenida por los efectivos apostados en ese lugar. Cuando le consultaron qué hacía en la calle, la conductora explicó que venía de haberse realizado el hisopado en el gimnasio Muriel y que iba a realizar una serie de trámites en el banco. Los efectivos explicaron que no podía circular, no sólo porque la patente no coincidía, sino, sobretodo, porque podía una paciente positiva a COVID-19. Allí, se dió una discusión, la mujer descendió del automóvil, y lejos de aceptar la recomendación del personal policial, comenzó a escupirlos. De esta manera, los uniformados no le permitieron continuar circulando, y allí, se procedió a la aprehensión de la mujer identificada como Laura Cecilia Onreyta de 46 años. Se le imputa a esta persona, “atentado y resistencia contra la autoridad”, así como del artículo 205 del Código Penal de incumplir cuarentena en una posible propagación de una pandemia. Igualmente, la policía trabajaba en un protocolo sanitario para no llevar a la mujer con síntomas a una dependencia policial y poder controlar su aislamiento en su domicilio particular.

Nota:Lorena Uribe