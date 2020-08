Tv Fuego se defiende de los reclamos pero el servicio no funciona.

RIO GRANDE.- Son 7274 las personas que firmaron pidiendo mejor servicio y bajar los precios a TV Fuego. Además, mediante las redes sociales están circulando por igual, quejas e información en cuanto a cómo realizar el reclamo en la oficina de Defensa del Consumidor. Las acusaciones van desde el incumplimiento en la prestación del servicio hasta la mala actitud de algunos empleados para con los usuarios.

En cuanto a la estructura de las redes y la actualización tecnológica, el ingeniero en Telecomunicaciones Sebastián Grosso aseguró que las deficiencias tales como la baja velocidad de navegación se debe al aumento en la simultaneidad en las conexiones domiciliarias. A lo que se sumaría que la mayor cantidad de servidores para las plataformas que se utilizan para juegos en red o para ver series y películas, se encuentran fuera de la provincia, o incluso, del país; por lo que dependería de la empresa Telefónica de Argentina que es quien sería proveedora de ese servicio.

“Todos los integrantes de la familia están usando internet. Muchos están utilizando plataformas de streaming, o jugando. Son muchas las quejas que tenemos, y con plataformas que están fuera del país, ni siquiera son a nivel local con lo cual todo ese tráfico sale a través del vínculo con Telefónica”, indicó Grosso.

Desde la página de la empresa se publicita un servicio de 50 megas de velocidad de navegación en el servicio de internet.

El incremento en la conectividad, sostuvo, es del 70% desde el inicio de la cuarentena: “Nadie podía imaginar lo que iba a suceder. Más en Río Grande, que desde el 21 de julio, con el regreso a la cuarentena obligatoria, el consumo explotó, pero hay que comprender, que no fue algo planificado”, enfatizó. Y agregó: “Nosotros sinceramente, las inversiones que hemos hecho están a la vista y son muy fuertes en materia de tecnología y en construcción de redes. Hay que entender que a muchos carriers como Telefónica de Argentina no les son rentables las operaciones como las nuestras. El llevar servicio tantos kilómetros, el despliegue de líneas en climas bastante hostiles, con una demanda de sólo 50 a 60 mil familias, entre Ushuaia y Río Grande”.

Grosso insistió en que se debe tener en cuenta la obsolescencia de la red de transporte de Telefónica de Argentina que se construyó en 2006: “A esa red hay que hacerle actualizaciones para darle mayor capacidad. La fibra óptica por sí sola no representa nada, hay que poner un equipamiento que va cada 80 kilómetros aproximadamente. Además, el servicio, los carriers lo venden en dólares por mega. Nosotros los servicios los ofrecemos en pesos, que es donde entra a jugar el factor de simultaneidad. Previo a la cuarentena estábamos excedidos en capacidad, sabíamos. Y teníamos plazos para que Telefónica nos entregara mas capacidad, que con la cuarentena se demoraron muchas tareas de parte de Telefónica en ampliación. Toda la traza está saturada”, detalló el ingeniero.

En cuanto a problemática de Tierra del Fuego, Grosso atribuyó la presente situación al hecho de que el consumo de megas por habitante es más alto que en el resto del país. A lo que sumó que teniendo acceso a un único proveedor, (que es el de Telefónica) no hay alternativa para que la empresa consiga mayor capacidad de otro proveedor: “Nuestras redes de acceso son de las más evolucionadas del país, con materiales de primera marca, mano de obra muy calificada, y teniendo en cuenta las mejores prácticas de la industria. Tanto la red por cable como por fibra óptica, tienen capacidad excedente. El equipamiento que tenemos está soportando muy bien la demanda, pero bueno, el punto que tenemos congestionado es la salida hacia el proveedor mayorista que es Telefónica de Argentina”, indicó.

También, Grosso se refirió a la obra del tendido de fibra de óptica interurbana encarada en su momento por el Gobierno de la provincia. La conexión estaría prevista desde Ushuaia al extremo norte de la Isla y según afirmó quedó inconclusa al llegar al 85% de avance: “Sólo faltaría la construcción de los sitios: uno en Ushuaia, otro en Tolhuin, en Río Grande y en San Sebastián. Luego, colocar la electrónica necesaria para la iluminación de la fibra e iniciar las transmisiones. Esa obra permitiría a todos los ISP de Tierra del Fuego obtener mayor capacidad y tener una alternativa a Telefónica. Porque la fibra óptica de Arsat llega hasta el extremo sur del continente, se une a la traza de Telefónica y a la de Arsat que va por Ruta 40”, detalló.

Según el especialista, el tráfico local entre clientes fueguinos o contra plataformas como Netflix, algunas de Facebook, y en Google lo relacionado con YouTube, TV Fuego tiene categoría de partner oficial, eso significa que son hosts (hospedan) desde su propio data center: “Todo ese tráfico no está teniendo inconvenientes. Otros servicios que no están ofrecidos para hostearse on site pueden estar teniendo problemas. Y eso es otra evidencia, que nosotros hacemos todas las gestiones nacionales e internacionales correspondientes para poder ofrecerles la mejor calidad de servicio a nuestros clientes”.

“La pandemia es la excusa”

Fuente:el sureño.