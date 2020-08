MAS DE 2000 FIRMAS PIDEN MEJORAR SERVICIO Y BAJAR LOS PRECIOS DE TV FUEGO

Con este pedido la organización CHANGE.ORG esta solicitando BASTA TV FUEGO, NO A LOS AUMENTOS DE PRECIOS Y REDUCCIÓN DE VELOCIDAD.

la recolección de firmas para que se mejore el servicio y abaraten los costos comenzó hace una semana, pero en realidad los problemas y las quejas empezaron hace mucho tiempo, por la lentitud, los cortes y las demoras en solucionar la multitud de problemas que platean los usuarios.

Incluso hay quienes han posteado en sus redes sociales cual es el la velocidad real que reciben y es mas del 40% menos a lo que se anuncia en el servicio

Desde que empezó la cuarentena entendimos todos los que usamos el internet para trabajar, o para ocio, que nada iba a volver a hacer como antes.

Pero lo que no entendemos, es que paguemos casi 5 mil pesos por mes para llegar a casa y no poder usarlo ni para entrar a facebook, ni jugar a ningún juego online por la cantidad de paquetes perdidos y la cantidad de lag que hay.

Tampoco entendemos que nos pidas, que no usemos lo que pagamos, pedís por favor en la tele y en tus redes sociales que no usemos el streaming, que no realizamos descargas grandes, que no usemos las llamadas ni video llamadas y muchísimas otras cosas mas.

Nadie se anima a hablar, y creo que es el momento de hacerlo, de que compartas este mensaje si te sentís perjudicado, que nos hagamos escuchar.