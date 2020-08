Insolito: 10 minutos de expliaciones desde el 107, ninguna solución y corte de la comunicación con un caso sospechoso de covid-19.

En el audio se puede escuchar como el camionero Eduardo Alejando Vazquez de Rio Grande, acusa de abandono de persona a la gente de salud, lo primero que le preguntan desde el 107 es si tuvo contacto con alguien con covid, a lo que responsde “si con el muchacho que esta en terapia intensiva en coma en el hopital, tambien si habia pasado mas de 15 minutos con el contagiado a lo que responde si, yo fui quien lo llevó al hopital porque la ambulancia lo dejó abandonado en la casa, el paciente se llama Eduardo Oscar Chasarreta, chofer de camion de larga distancia.

El chofer estuvo esperando 5 dias que fueran a buscarlo, pero la respuesta fue espere, quedesé trranquilo, duerma y despues llame, “eso para mi es abandono de persona, minetras desde el 107 le daban la razon y aclaraba quien atendia el telefono que tenia razon, pero esto lo digo yo porque estoy colaborando y me estoy cuidando. Siempre le dijeron que “se quede tranquilo que no es coronavirus”, le hicieron el hisopado el lunes pasado, y ayer jueves a las 19 hs le avisaron que si era coronavirus

Luego de llevar a su compañero al hospital y recibirlo por problemas de neumonia y diabetes. Pregunta si tiene coronavirus y el lunes lo lleva al hospital porque el 107 no lo terminó de atender y que tenia problemas con globulos blancos altos, el control se le hicieron al otro dia, ayer a las 7 de la tarde despues de una semana le confirmaron que tenia coronavirus y su obvia preocupacion por el contagio a su familia.

Lo mismo pasa con la esposa de quien está internado, a lo que le respondieron a ver si lo habian hisopado y la respuesta fue que no estaba en el listado, pero comunicó que tenia dolores musculares, y dolor de cabeza. Al camionero internado lo diagnosticaron por telefono y adujeron que eran dolores propios de la profesion.

Ahi es donde le recomiendan que haga cuarentena al quien lo llevó al hopital y que le avisara a quienes habian mantenido contacto que les avise que puede ser sospechooso y que si tiene algun sintoma, como perdida de gusto, olfato, vomitos o diarrea, te mando el hisipado, pero sino es asi no hay hisopado.

Finalmente Vazquez el dueño del transporte, sostuvo que quiere mañana le manden un hisopado y dijo que si no le hacen un hisopado, le enviara esta conversacion a su abogado, porque si a Chasarreta le hubieran hecho lo que correspondia hoy no estaria en coma en tepaia intensiva. El sistema de salud no funciona, insistió

El colmo es que cuando estaba diciendo esto desde el107 le cortaron la comunicacion.

Esta conversacion fue publicada por autorizacion del damnificado, con una persona que no se dio a conocer, no le dio respuesta y cuando le adelantó que iria a la justicia por abandono de persona le cortó la comunicacion, no es empleado de salud estaba defendiendo su postura y su trabajo. Segun se escucha en la charla.

Por suparte el Secretario de Prensa del Sindicato de Camioneros, Guillermo Vargas, explica quienes son los que participan de la charla y aclara que no se puedieron comunicar con la persona que responde desde el 107, por eso la publicacion del mismo.