Gustavo Melella: “Todos los casos responden a cierto relajamiento por parte de las autoridades y de la ciudadanía”.

Hasta el 10 seguimos encerrados y algunos vamos a cumplir 155 días de cuarentena por culpa de los que no cumplieron ningún protocolo, los que ignoraron la responsabilidad social y de quienes debieron denunciarlos en la justicia federal como dice el DNU presidencial y no lo hicieron. Somos todos responsables dijo el gobernador Gustavo Melella, pero alguna gente sigue jugando a la ruleta rusa con su vida y la nuestra. No es justo, nos igual para todos, ni somos todos iguales, eso es evidente y estos son los resultados, hay personas a las que definitivamente hay que aplicarles todo el rigor de la ley.

Todos somos responsables de esto, lamentarse, ahora no sirve, la autocritica se debió hacer hace 4 meses, la economía ya no se soluciona en lo que resta del año, no habrá año escolar, ni facultades, secundarios ni terciarios, los comercios perderán lo poco que queda, no es solo quedarnos encerrados 8 días mas, es el desastre que va a quedar después que esto pase e insisto, por un grupo de irresponsables que no solo contagió y se contagió, sino por todo lo que eso implica y que acabo de explicar. Hagámonos cargo o háganse cargo por una vez de no haber cumplido con su obligación de ciudadanos y no solo de poner en peligro a personas, sino a toda una provincia, en lo social, laboral y económico, no tienen idea el daño que han causado y lo que aun queda por venir.

Esto es lo que dijo el gobernador en su discurso hace una hora: