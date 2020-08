EN TIERRA DEL FUEGO EL PROG.RE.SO LLEGÓ SOLO A UNOS POCOS

Según el informe presentado el viernes por el Ministerio de Producción y el Banco de Tierra del Fuego, se entregaron menos de 150 millones de los dos mil millones disponibles, y lo atribuyó a errores en la comunicación por un lado, y dificultades de la gente para interpretar los procedimientos.

“Yo hice llegar el informe no sólo a los integrantes de la comisión de seguimiento sino a todos los legisladores, es decir que todos tienen el informe del Ministerio de la Producción y del banco de la provincia. Cada bloque político verá si tiene necesidad de tener una reunión con la ministra o con las autoridades del banco, y los funcionarios están a disposición”, afirmó.

Respecto del encuentro del miércoles pasado con sectores turísticos, expuso las dificultades que presentan el rebrote de la pandemia y la necesidad de efectuar modificaciones, para ampliar los plazos de gracia.

“Ya consideraban perdida la temporada invernal pero había muchas expectativas en la temporada de verano, pensando en que agosto podría ser un mes más planificado. El gobierno nacional anunció que los vuelos de cabotaje no se van a normalizar en septiembre y la situación es crítica en todo el país”, dijo.

Dado que las cámaras pidieron la exención por un año del pago del adicional del 1,5%, descartó esa alternativa: “Es un fondo para salud y educación y no es el momento de otorgar una exención sobre ese fondo en particular, pero sí se van a ver distintas alternativas sobre las alícuotas de Ingresos Brutos en general. Este fondo tiene una afectación específica en áreas sensibles”, manifestó.

“Con los servicios se está trabajando, porque solicitan una reducción. Si no trabajan, hay ítems que no se facturan, como el consumo; pero depende de la característica del contribuyente se puede trabajar. El gobernador pidió que se trabaje sobre alternativas a la DPE y la DPOSS”, informó Urquiza.

“También preocupa la posibilidad de perder los beneficios de contribuyente cumplidor y desde la AREF se explicó que no pagan por no facturar, y que esto no significa ser incumplidor.

En cuanto al pedido de celeridad y además que exista una nueva línea a tasa cero, con más meses de gracia, como implementaron otras provincias, señaló que “las autoridades del Banco Tierra del Fuego no participaron de esta reunión y van a tener reuniones directamente con las cámaras, porque hay distintos tipos y tamaños de empresa. Estuvo presente la ministra Sonia Castiglione y se habló sobre los créditos no bancarios, los subsidios y todo el programa PROG.RE.SO. Hay muchos reclamos, pero también la ministra ha puesto a disposición a todo su equipo y se empezó a trabajar con los distintos sectores. La semana pasada hubo una reunión con los gimnasios por zoom. Hay condiciones que cumplir que la gente no las interpreta bien o a veces están mal expresadas, y hay que reconocer cuando se cometen errores”, dijo con autocrítica.

Recordó que “hay subsidios para pagar alquileres, servicios, e incluso parte de los salarios, y esto se suma a los subsidios de nación que cubren un porcentaje del sueldo. La diferencia que hay que pagar por los ATP también se subsidia desde el programa PROG.RE.SO. Los ATP han sido una gran ayuda y por eso desde el programa PROG.RE.SO ya se consideró poder pagar la diferencia. La semana pasada el subsidio que se daba por intermedio del Ministerio de Desarrollo Humano se elevó a 20 mil pesos, porque los 10 mil pesos se agotan en un abrir y cerrar de ojos”, reconoció.

Consultada sobre las medianas empresas que necesitan créditos del Banco Tierra del Fuego y cuando el monto supera los 3 millones ofrecen tasa variable, no fija, siendo que con ese dinero cubren el salario de 30 empleados en un mes, contando los aportes. “Las cámaras comenzaron a reunirse con el banco la semana anterior y el presidente del INFUETUR (Instituto Fueguino de Turismo) . Acordaron empezar a ver las distintas alternativas y lo están trabajando”, aseguró finalmente.

(Agencia OPI Tierra del Fuego)