¿Economía del Conocimiento “mata” modelo sindical tradicional?: lo que viene para profesionales y firmas 4.0

Con el teletrabajo convertida en ley y los esquemas organizacionales de la Economía del Conocimiento (que tienden a contar con talentos satélites) el modelo sindical argentino muestra dificultades para adaptarse a lo que viene.

La pregunta que comienza a correr como reguero de pólvora en esta rama de actividad es tan clara como fundamental: ¿terminarán provocando estos modos de organización empresarial, que dan mucho mayor espacio y un gran protagonismo a los trabajadores freelance, el nacimiento de un nuevo sistema de derechos laborales?

Y asociado a ello, ¿cómo se irán adaptando los sindicatos a este movimiento? A esto hay que sumar que los nuevos modos de contratación -tal como sucedió en la controversia entre Mercado Libre contra Camioneros– ponen de manifiesto la tensión entre los derechos tradicionales de los empleados y lo que en la realidad cada persona acepta al momento de entrar en una firma.

“Ninguno de todos estos avances tiene como propósito evitar o anular la presencia sindical, la cuestión aquí es que los líderes gremiales deberán aggionarse a las nuevas modalidades de trabajo“, advierte a iProUP Ricardo Wachowicz, presidente de la Federación Argentina de Empresas de Trabajo Temporario (FAETT).

Con el teletrabajo en pleno desarrollo, Wachowicz afirma: “La figura del delegado deberá encontrar nuevas formas de estar conectado con los trabajadores. Lo mismo pasa con la industria 4.0 y la automatización sumadas a la inteligencia artificial, robótica e inteligencia artificial”.

“Los robots ya están remplazando la mano de obra tradicional. Pero también es cierto que irán surgiendo nuevos puestos producto del avance de la tecnología“, agrega el directivo.

Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) afirman a iProUP: “Debemos comprender que, producto del cambio tecnológico, surgen nuevas prestaciones de servicios que no refieren a la típica figura en relación de dependencia“.Federico Carrera, Managing Partner de High Flow-Grupo DNA, añade a iProUP que “con prácticas que ya empiezan a quedar fuera de vigencia dentro del mundo laboral, los trabajadores deben gozar de nuevos instrumentos para ejercer su defensa“.

Y subraya: “La transparencia, la colaboratividad y una nueva forma de organización entre productores, distribuidores y clientes ponen en jaque a los sindicatos, que solo buscan entorpecer el normal desarrollo de las compañías y cuyos líderes quieren seguir enriqueciéndose injustificadamente”.

A esto se suma que “las generaciones más jóvenes tienen menor propensión sistemática a la unión que las generaciones anteriores”, confía a iProUP Leandro di Nardo, director de NUMAN.

Analizando la realidad actual, agrega que hay que tener en cuenta dos cuestiones:

“La contracción del sector manufacturero , generalmente muy sindicalizado “

, generalmente “ “Como contrapartida, el fuerte crecimiento del sector servicios, en especial de Empresas del Conocimiento, donde las personas tienden a estar menos o nada sindicalizadas“

En este escenario, indica a iProUP Jorge Figueroa, director de Public Affairs y Sostenibilidad de Randstad Argentina, hay que considerar el rol histórico de los sindicatos en el país.

“Desde siempre han tenido una muy baja inserción en industrias y en rubros en lo cuales la mayoría de las personas tiene estudios terciarios o universitarios. Particularmente, en la industria de tecnología, las asociaciones profesionales han evidenciado una mejor recepción que los gremios, que no han tenido una muy buena imagen”, señala Figueroa.

“A fin de cuentas -añade- la barrera que ha enfrentado los sindicatos en ésta y otras industrias para su desarrollo tiene que ver con la escasa percepción de valor que pueden generar en los potenciales afiliados”.

Baja presencia en tecnológicas

Sin dudas, la del software es la industria en la que viene avanzando en la transformación de las modalidades de contratación y los consiguientes derechos de los talentos. “Ya cuando comenzó el debate por la nueva ley de Economía del Conocimiento, uno de los puntos de más resistencia fue la falta de un convenio colectivo de trabajo que lo regule“, dice a iProUP Miguel Terlizzi, presidente de HuCap.

En tanto, Roberto Luchi, profesor del IAE Business School y director del Centro CONSENSUS de la misma institución, asegura a iProUP : “La realidad argentina tiene una presencia histórica muy fuerte de los gremios. Animaría a las empresas a pensar escenarios de trabajo de largo plazo con ellos”.

En esta misma línea, Hernán Baños, director General de Expertise Consultores, sostiene a iProUP : “La Industria del Conocimiento no deja afuera a los gremios, sino que aquellos que no evolucionan y no se modernizan, eligen quedarse afuera. Hay muchos que ya lo hicieron y resultan ser ‘socios’ estratégicos para esta nueva economía”.

“En los últimos años surgieron nuevos negocios, realidades y, por consiguiente, conflictos. Es necesario que los sindicatos acompañen estos cambios para poder representar bien a sus afiliados. En muchos casos, lo que sucede es que los gremios siguen eligiendo los métodos, modos y maneras de tiempos pasados“, aclara Baños.

Marcelo Brandariz, socio de PwC Argentina, a cargo de Laboral y Seguridad Social, remarca a iProUP que “estos cambios vinieron para quedarse y debemos pensar cómo adaptamos los modelos de representatividad sindical, el ejercicio de los derechos colectivos por parte de los trabajadores y la protección propia del derecho del trabajo”.