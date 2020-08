Ante el reclamo generalizado de vecinos por la reducción de velocidad del servicio de Internet. Von der Thusen solicitó información a la empresa TV Fuego

Río Grande.- Ante la gran demanda realizada por los vecinos de la ciudad manifestando su malestar por el servicio de internet que brinda Tv Fuego, el cual es lento para navegar en la web, no condiciéndose con los mega que se abona de manera mensual, además del reclamo por incrementos en la factura del servicio, el concejal von der Thusen presentó una nota a la empresa solicitando que se informe sobre la situación que se atraviesa a la brevedad.

Al respecto el edil señaló que “el pasado viernes presenté una nota solicitando al Directorio de TV Fuego S.A. tenga a bien a informar respecto del funcionamiento del servicio de Internet ante el reclamo de muchos vecinos de la ciudad por el bajo desempeño del mismo”.

Asimismo sostuvo que “es responsabilidad de los representantes de los vecinos poder realizar este pedido de informe y reclamo ante un servicio esencial como lo es internet en la ciudad, sobre todo en la situación que se está viviendo en función de la pandemia del COVID-19, el cual sirve no sólo para recreación, sino también para estudiar y trabajar”.

Para finalizar expresó que “vamos a esperar la respuesta de la empresa por escrito para poder llevar adelante los reclamos a quien corresponda por esta situación tan incómoda para todos”, dijo, al tiempo que recordó que “hace algunos años recibí al ex Presidente de ARSAT Oscar Martínez, que nos comentaba la situación positiva relacionada a las obras que se llevaban adelante con respecto a conectar la isla con el continente, no puede ser que si las obras se hicieron como corresponde, aun sigamos con estos inconvenientes, por eso quiero ahondar en el tema para encontrar entre todos la solución más acorde y definitiva para los riograndenses”.