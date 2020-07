SENADOR BLANCO PROPONE MEDIANTE UN PROYECTO DE LEY REDUCIR TEMPORALMENTE LA TASA RESARCITORIA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Lunes 20 de julio. El Senador Nacional de Juntos por el Cambio, Pablo Daniel Blanco, presentó un proyecto de ley para reducir la tasa de intereses resarcitorios que cobra la AFIP por obligaciones tributarias vencidas, que tiene como propósito atenuar la situación económico-financiera de los contribuyentes en general, derivada del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y demás políticas públicas que, con fines sanitarios, han sido implementadas por el Poder Ejecutivo como consecuencia de la pandemia COVID-19.

El proyecto fue acompañado por los Senadores Víctor Zimmermann; Claudio Poggi; Stella Maris Olalla; Mario Fiad; Silvia Elías de Pérez; Silvia del Rosario Giacoppo ; Pamela Verasay y Eduardo Costa.

“Los contribuyentes de nuestro Fisco nacional están atravesando, casi sin excepción, una situación que, en el mejor de los casos, consume los ahorros previos para paliar la falta de trabajo y actividad. El corriente ejercicio fiscal arrojará sin dudas resultados muy magros y quebrantos en la mayoría de ellos.”

“Poniéndonos en el lugar de todos aquellos que hacen posible con sus recursos y su trabajo el sostenimiento del Estado, del cual somos sus mandatarios, tenemos el deber de alivianar su carga en esta situación tan agobiante y delicada.”

“Ante esta situación, proponemos una limitación estrictamente temporaria al procedimiento de fijación de tasas vigente hoy, que se extienda solamente durante el corriente Ejercicio Fiscal 2020, el que está absolutamente marcado por la coyuntura del ASPO. Para este período, proponemos que la tasa de los intereses resarcitorios sea la mínima tasa de interés que paga hoy el Banco Nación por sus depósitos a plazo y no más, entendiendo que la postergación de pago de las obligaciones tributarias es en este caso una necesidad imperiosa”.

Moratoria con privilegios

Blanco advirtió, además, que el nuevo proyecto de moratoria que envió el Gobierno al Congreso es una medida pensada para beneficiar a los amigos del poder de Cristina Kirchner.

“El gobierno incluyó en la moratoria un artículo que da toda la impresión que fue hecho especialmente para que zafen de sus deudas los empresarios K procesados por defraudación al estado. Yo lo llamo el “artículo Cristóbal López” que permitirá entrar en un plan de regularización de deuda a 8 años todo lo que se apropió al no pagar el impuesto a los combustibles en su empresa, donde OIL Combustibles era solo un mero agente de percepción y se quedó con el dinero del Fisco. No es dinero que OIL ganó y por el que no pagó sus impuestos. Es dinero que OIL recaudó para el Fisco pero nunca le transfirió. Y fueron casi 1.000 millones de dólares de entonces que se van a financiar totalmente devaluados. Sumado a esto, se agrega a la moratoria la evasión escandalosa en el negocio del juego. Y si me contestan que otros empresarios bajo proceso también resultan beneficiados, respondo que es una injusticia igual”, sentenció Blanco