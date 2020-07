SALUD DETALLÓ LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA PROVINCIA A TRAVÉS DEL PARTE EXTENDIDO

A través del mismo, Barrios señaló que ayer se detectaron 17 nuevos casos positivos de COVID en la ciudad de Río Grande y Lagoria insistió en “sostener las prácticas preventivas socialmente impartidas por el Ministerio de Salud porque es lo único que nos va a garantizar que el virus no se siga propagando”.

“Tenemos en la provincia un total de 17 casos positivos nuevos los cuales corresponden a la ciudad de Río Grande”, dijo Barrios, al tiempo que manifestó respecto a los casos sospechosos que “tenemos un total de 127, los cuales corresponden 3 a la ciudad de Ushuaia, 123 a la ciudad de Río Grande y 1 a la ciudad de Tolhuin”.

Asimismo, señaló que “el total de casos confirmados acumulados hasta la fecha en la provincia son de 392 – más 13 casos de Malvinas-, los cuales se componen de 197 en Ushuaia, 195 en la ciudad de Río Grande y 0 en la ciudad de Tolhuin”, e indicó que “tenemos un total de 2092 casos descartados los cuales corresponden 1248 a la ciudad de Ushuaia, 825 en Río Grande y 19 a la ciudad de Tolhuin.

“En cuanto a la situación hospitalaria tenemos un caso internado en la ciudad de Ushuaia en la sala general del Hospital. En el Hospital de Río Grande tenemos 3 pacientes en sala general y 2 pacientes en Terapia Intensiva”, agregó el funcionario y sostuvo, respecto a la transmisión, que “tenemos en Ushuaia todos los casos confirmados con nexo, mientras que en Río Grande tenemos 188 casos confirmados por nexo y 7 casos en investigación”.

Por su parte, el Lagoria dijo durante la emisión que “queríamos recordarle a la población que se ha aumentado la capacidad operativa que tiene el sistema sanitario, para dar mayor cobertura en el menor tiempo posible. Sin embargo esto no quita que haya algunas demoras al momento de realizarse estas prácticas, por lo cual pedimos que tengan paciencia, que el equipo especializado de Salud pasa por los domicilios. Aquellas documentaciones que se envían por mail, WhatsApp, los certificados médicos de altas y la información de la negatividad de los hisopados van a recibirlo en el tiempo en el que se les ha informado telefónicamente”, agregó.

“Esto es importante -continuó-, porque debemos ser conscientes de evitar llamar al 107 si no contamos con signos y síntomas compatibles con COVID o de alguna emergencia en salud, tenemos que ser solidarios con el vecino que realmente lo necesita y requiere de suma urgencia comunicarse”.

De esta manera, “entendemos que la solución a este contexto es sostener las prácticas preventivas socialmente impartidas por el Ministerio de Salud, como lo es el distanciamiento social, el uso del tapaboca, la higiene de manos, del hogar, la desinfección de las superficies. Es sumamente importante porque es lo único que nos va a garantizar que el virus no se siga propagando”.

Finalmente, indicó que “ante los signos y síntomas tempranos de aparición de COVID, como la fiebre mayor a 37.5, la dificultad para percibir olores, pérdida de gusto, tos, en algunos casos aparece diarrea, pueden aparecer algunas manchas en la piel, comunicarse con el 107”.