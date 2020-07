Qué es Responsabilidad social y porque falló en todo el pais.

La responsabilidad social es el compromiso, obligación y deber que poseen los individuos, miembros de una sociedad o empresa de contribuir voluntariamente para una sociedad más justa y de proteger el ambiente.

La responsabilidad social puede estar comprendida por acciones negativas y positivas, es decir, las primeras se refieren a abstenerse de actuar y las segundas a actuar.

La responsabilidad social es llevada a cabo por un individuo (responsabilidad social individual) o por el personal que conforma una empresa u organización.

Por ejemplo, las estrategias de responsabilidad social por parte de un ente gubernamental, una empresa o una organización, pueden ser la recuperación de espacios públicos para el disfrute de los vecinos de la comunidad.

La responsabilidad social se originó por la preocupación por parte de los individuos, las autoridades públicas e instituciones de los daños causados al medio ambiente producto de la actividad económica.

Debido a ello es que presionan a los responsables de las empresas a cumplir los requisitos ambientales y exigen al Estado proclamar leyes ambientales, así como verificar su aplicación y cumplimiento.

La responsabilidad social es un concepto normativo, pero no es obligatorio, es decir, no tiene fuerza de ley.

A pesar de ello, no se puede dejar de observar, ya que es indispensable que los ciudadanos tomen una actitud madura y creen conciencia con el medio ambiente y la sociedad.

El cumplimiento de la responsabilidad social genera beneficios para la sociedad y la empresa u organización, ya que aumenta su reputación, fomenta la confianza pública y mejora la salud de los trabajadores y de los individuos que conforman la sociedad.

Los primeros estudios sobre la responsabilidad social se realizaron en la década de 1950 en Estados Unidos, en Europa fue en la década de 1960.

Las primeras manifestaciones surgieron en el año 1906, pero no fueron tomadas en cuenta, y fue solo en el año 1953 que en Estados Unidos se consideraron como tal.

A partir del año 1970 comenzaron a surgir asociaciones interesadas en el tema, transformando este tema en un nuevo campo de estudio.

La responsabilidad social se encuentra plasmada en acuerdos internacionales como la Declaración Universal Biótica y Derechos Humanos.

En países, como, por ejemplo, México, existen normas que pretenden ayudar a las organizaciones o empresas a contribuir al desarrollo sostenible, al satisfacer las necesidades de la población sin comprometer los recursos naturales y el medio ambiente.

Fuente:www.significados.com

Después de esta explicación y de ver como en el país, y en nuestra provincia hay un rebrote de la pandemia COVID-19 es obvio que algunos no entendieron ni respetaron el derecho de los otros a mantenerse sano y y cuidados por sus propios conciudadanos. Es una prueba irrefutable de la irresponsabilidad de quienes no mantuvieron el aislamiento social, se escaparon de la cuarentena, organizaron fiestas, fueron a jugar al fútbol, hubo un relajamiento y eso produjo mayor mortalidad es muchos lugares del país, y contagios en nuestra provincia.

Fallaron los controles de quienes llegaron a nuestra provincia que según el Legislador Federico Greve (FORJA), fueron unos 5000, desde un principio desde este medio nos opusimos a eso, no a la llegada de insumos, alimentos, o medicamentos, pero si a la llegada de gente, y muchos menos de turistas o personas que no tienen domicilio en nuestra provincia. La situacion no esta contenida, lo dijo hoy el Presidente de la Nación, pero cuando nosotros dijimos que el sistema estaba desbordado muchos se molestaron, negaron información, y lo siguen haciendo, responsabilizando a la sociedad por su irresponsabilidad, que en parte es cierto, pero no es toda la verdad, hoy estamos todos encerrados una vez mas, llevamos 140 días, pero aun de uno y otro lado, nadie asume sus responsabilidades.

La ministra de Salud asumió que hay empleados esenciales como médicos, o petroleros y transportistas a los que no se les hacen controles, ya hubo un caso en petroleo, dos en policía, 4 en las fabricas, uno en la justicia, y gente que fue traída a la provincia en vuelos humanitarios y se negó, (hay vídeos) a quedarse en un hotel para cumplir esa cuarentena, todo esto ha pasado y esta pasando, pero obviamente para cumplir con la responsabilidad hay que aplicar mayores controles, porque la gente no respeta el bienestar del otro, a algunos no les importa lo que pueda pasar con aquellos que pueden ser asintomáticos, o tienen enfermedades coronarias, diabetes o problemas pulmonares que los convierten en pacientes de alto riesgo.

paralelamente se suma a todo esto la grave situacion económica, que tampoco llega en tiempo y forma a quienes la necesitan y eso también obliga a salir a buscar el sustento, entonces todo esta mas complicado de lo que se quiere hacer ver, según testimonios del Presidente de la Camara de Turismo de Ushuaia, ninguna empresa del sector recibió los créditos prometidos, los tramites burocráticos son interminables.

Deberíamos entender que todos somos responsables y me incluyo, pero asumir los errores también ayudaría a entender que no se puede gestionar según el humor social o los aplausos que mas se escuchan, hay que hacerlo para todos, para el que menos tienen y para el que tiene mas pero también esta en crisis.

Esperamos que esta ves se entienda, que esto es lo que esta pasando, no lo que se nos ocurrió escribir en otro día de encierro, la responsabilidad social es para todos.