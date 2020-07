Por una Argentina Unida y en repudio a la necropolítica

Las entidades empresariales pyme abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación y nuestro repudio al comunicado producido por los partidos integrantes de Juntos por el Cambio y firmado por sus máximas autoridades, en el que se sugiere que el gobierno nacional es cómplice, partícipe y capaz de cometer un asesinato a partir de una mera especulación sin ningún sustento judicial ni racional.

Creemos que el comunicado cruza una frontera muy peligrosa de la que es difícil volver atrás, poniendo en riesgo toda la credibilidad del sistema político argentino. Sin embargo esta no es la primera vez que dicho espacio político ha atravesado este límite institucional.

Los empresarios pyme hemos vivido todas las crisis y tenemos memoria. Sabemos perfectamente que la inestabilidad política, la ausencia de consensos básicos de gobernabilidad y la agitación permanente para desestabilizar a un gobierno son el peor escenario para el desarrollo y el crecimiento y siempre derivaron en situaciones cuyos resultados fueron el empobrecimiento de la sociedad en general y la imposibilidad de proyectar un futuro de bienestar y crecimiento sostenido para todos y todas.

Esa misma memoria es la que nos pone en alerta sabiendo que el comunicado no casualmente proviene de un espacio que a cargo del gobierno ha defendido y sostenido una política que en solo cuatro años llevó a la desaparición de 25.000 empresas pymes, a la entronización de la timba financiera, la evasión y la fuga de divisas, al aumento exponencial de la pobreza, la concentración impúdica de la riqueza, la perdida masiva de trabajo y la mayor caída de salarios y el endeudamiento especulativo y cuantioso más grandes de nuestra historia, comprometiendo el futuro de varias generaciones.

El comunicado además, recuerda las prácticas que se han generalizado en toda Latinoamérica para la desestabilización de gobiernos populares y legítimos y trae reminiscencias de los primeros fuegos que derivaron en dictaduras sangrientas en toda la Patria Grande en los años 70 y que muchos estan deseosos de recrear en este nuevo milenio.

En momentos en que el gobierno nacional junto con las provincias y las intendencias de todo el país y toda la sociedad en su conjunto están haciendo ingentes esfuerzos y sacrificios importantes y ejemplares en todo el mundo para poder sobrellevar y enfrentar la crisis económica, sanitaria y cultural provocada por la pandemia del virus del Covid-19 resulta de una IRRESPONSABILIDAD ABSOLUTA y oportunista de recurrir a la necrofilia política para reagrupar fuerzas y tratar de recuperar poder político, aprovechando los sufrimientos y el clima de incertidumbre y preocupación que la pandemia comprensiblemente genera.

Les empresarios pymes estamos arraigados en el seno de nuestra sociedad sociedad, nuestro compromiso es con el desarrollo de la producción y el empleo, escuchamos cotidianamente a nuestros trabajadores, proveedores y clientes pedir una Argentina Unida.

El comunicado de Juntos por el Cambio rompe todos los códigos del sistema democrático, destruye UNILATERALMENTE toda posibilidad de diálogo y consenso y derrama sobre toda la política una sombra de sospecha, lo que desprestigia el sistema del que son parte y en el que pretenden ser actores representativos. No lo hacen solos: las empresas de comunicación y de medios con sus mismos valores le dan amplia cobertura mediática a este nefasto capítulo necrolítico. Nunca Juntos por Cambio rindió cuentas sobre el fracaso de su gestión. ¿Porque los recursos del endeudamiento externo fueron a la fuga y no a los trabajadores o a las pymes?¿Donde está el dinero que Vicentín le birló al Banco Nación? ¿Se montó un sistema de inteligencia doméstico estatal e ilegal con el aval del ex Presidente Macri para espiar a todos los dirigentes políticos? Estas cuestiones de las que nada dicen, ni comunican, son las verdaderamente importantes.

La democracia es hija de un sistema de valores civilizatorios y humanistas que requiere un consenso básico en la reglas de juego éticas, morales, sociales y políticas esenciales para gobernar, legislar, y llevar adelante el sistema de poderes para garantizar la justicia y el bienestar general.

Expresamos nuestro apoyo irrestricto al Gobierno Nacional elegido democráticamente por la mayoría del pueblo. Hacemos un llamado a todas las fuerzas y organizaciones políticas, sindicales y sociales que comparten los valores universales y tradicionales sobre los que se cimentó la democracia argentina recuperada en 1983 a REPUDIAR este embate al sistema y repudiar el accionar irresponsable de este conjunto de dirigentes y sus propaladores mediáticos.

Entidades y agrupaciones pymes que adherimos:

Leo Bilanski Pte

Asociación de Empresarios Nacionales – ENAC-

Damián Regalini

Consejo productivo Nacional – CPN –

Juan Ciolli

Central de Entidades Empresariales Nacionales – CEEN –

Mario Derch Pte

Confederación General de la industria – CGI –

Paola Louys

Agrupación Gelbard

Silvio Prozzi

Mesa Empresaria Justicialista

Carlos Norryh

Pymes Sur

Arturo Stabile

Comercios Activos CABA

Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino

El movimiento de empresarios nacionales para el desarrollo argentino representa políticamente a las empresas que viven del mercado interno con presencia en 17 provincias de la Nación. Ante el Congreso de la Nación solicitamos la Ley de emergencia PYME. Es miembro del Consejo Argentina contra el Hambre y del Consejo Económico y Social.