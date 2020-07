PEREZ: “ASÍ COMO HICIERON LOS PATRIOTAS DE 1816, SIGAMOS CONSTRUYENDO NUESTRA PROPIA LIBERTAD COMO PUEBLO”

El intendente Martín Perez estuvo acompañando a los veteranos de guerra del Centro “Malvinas Argentinas”, en el tradicional izamiento de la bandera argentina.

Al respecto, expresó que “hoy recordamos a aquellos hombres que, a través de una gesta patriótica, decidieron dejar atrás un país colonizado para convertirnos en un país independiente”.

En este sentido, Perez señaló que “desde estas tierras seguimos los pasos de aquellos que hace 204 años hicieron historia. En Río Grande defendemos y trabajamos todos los días para consolidar nuestra soberanía, y recordamos a nuestros ex combatientes porque ellos también llevaron adelante una gesta histórica que nunca debemos olvidar”.

“Tenemos que luchar todos los días por llevar a lo más alto nuestra independencia económica cultural”, expresó el Intendente, quien agregó que “la libertad es lo más preciado que un pueblo puede tener y, con firmeza, orgullo y convicción, tenemos que defenderla para no perderla nunca más”.

Resaltó que “el coraje motivó a los patriotas de 1816 a declarar la independencia frente a todas las amenazas” y, en simultáneo, “hace 99 años, fue también el coraje el que llevó a fundar una ciudad como la nuestra, en los límites de la Patria”.

Martín Perez agregó que “estamos atravesando tiempos difíciles. Nos toca luchar contra una pandemia sin precedentes y, en nuestra ciudad, con fríos extremos que no se registraban desde hace casi 40 años”, a lo que agregó que “sin embargo estoy convencido que los riograndenses vamos a salir adelante, como lo hicimos a lo largo de nuestra historia, ante cada adversidad”.

Finalmente, el Intendente instó a todos los y las riograndenses a “seguir construyendo nuestra propia libertad, como lo hicieron nuestros patriotas; apostando hacia adelante, hacia el futuro, y hacia nosotros mismos”.