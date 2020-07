ORJA-TODOS DENUNCIA:DECRETO 1427/2019 “USARON FONDOS PÚBLICOS PARA COBRAR UN ÍTEM QUE NO LES CORRESPONDERÍA”

“Díaz confirmó que ellos cobraron el adicional del ítem por Título Universitario desde el 1 de enero, algo que no les corresponde por ordenanza”, dijo la Concejal Laly Mora; quien agregó además que “seguimos esperando la documentación que solicitamos ayer por nota dirigida a la Presidencia del Concejo, girada al Tribunal de Cuentas Municipal y al área de Haberes, lo único que nos llegó -y por los medios de prensa- fue una nota del Tribunal de Cuentas, sin fecha, y que solo dice que se autoriza a cobrar este ítem, pero la Carta Orgánica dice lo contrario”.

“Desde el Bloque estamos solicitando toda la información completa, nosotros somos el ente de control de -entre otras cosas- los fondos públicos del Municipio, fondos que son de todos los vecinos y vecinas, y acá -según lo confirmó Díaz- se utilizaron para cobrar un ítem que a ellos no les corresponde” señaló la Concejal Mora.

Irregularidades:

“Es un ítem creado por esta gestión, existe el pago del título para el resto de los trabajadores municipales. Pero ellos crearon este ítem con el 50%, no remunerativo y no bonificable. Fue creado el 27 de diciembre de 2019, porque es la fecha que nos dice este decreto, donde en el “visto” ellos se basan y fundamentan en decretos municipales anteriores, en el 86/1990, en uno mismo que crearon el 16 de diciembre de 2019 que es cuando arman el organigrama y los secretarios, funciones y demás, pero también se basan en decretos municipales de febrero, del 7 de febrero del 2020 y del 10 de febrero del 2020. Eso es lo que más nos llamó la atención cuando lo leímos en el Boletín Oficial, cómo un decreto creado en diciembre puede basarse en decretos del mes de febrero del otro año”, se preguntó la Concejal.

“Que sea no remunerativo y no bonificable, nos dice que de esto no se hace aportes, o sea poco solidarios con la Caja Previsional y con la Obra Social, también me gustaría escuchar a los gremios a ver qué opinan con respecto a esto. Esto es un sobresueldo, porque nosotros entendemos que este monto supera los 25 mil pesos, no es de 20 mil pesos como dijo Díaz, es casi un sueldo de un trabajador”.

“Entendemos que lo escriben no remunerativo, porque si fuera así debería pasar por el Concejo Deliberante y no se aprobaría”; dijo Mora, remarcando que “no se trata de un ‘error de tipeo’ como dijo Secretario de Gobierno, es una falta grave, es documentación pública, está en el Boletín Oficial, y esto no queda ‘zanjado’ con la nota que enviaron del Tribunal de Cuentas, hay muchas irregularidades y respuestas nos tienen que llegar pronto para darle transparencia a la utilización de los fondos públicos.