Navarro defendió la continuidad de los vuelos y llamó a no cerrar la actividad económica.

“El Estado ha hecho grandes esfuerzos para acompañar a todo el sector privado con ATP, con créditos, con postergaciones de vencimientos, pero la realidad es que hay que seguir trabajando y generando ingresos”, agregó.

En este sentido, detalló que “a medida que se fueron abriendo las restricciones el promedio de actividad económica ha ido mejorando en Río Grande, pero aún tenemos un nivel al 50% y tenemos que seguir asumiendo los compromisos”

“Esta realidad hace que tengamos que entender como comunidad que la convivencia hoy en día tiene normas como ocurrió siempre, pero hoy tenemos la obligación de cumplir con los protocolos. Hay que usar barbijo, hay que cuidarse”, indicó.

Asimismo, Navarro subrayó que “los casos que se han dado últimamente no fueron por la actividad laboral sino por la actividad social”. También defendió la necesidad de sostener los vuelos “porque somos una isla” y que si todos cumplen las normas “no hay por qué contagiarse”.

“No tenemos por qué cerrar la actividad económica. Tenemos que tomar otro nivel de conciencia. Si alguien maneja a 200 kilómetros por hora la medida no es prohibir la circulación de todos los automóviles. En este caso es lo mismo”, recalcó.

Finalmente, dijo que “no es correcto tener que pedir siempre al Gobernador y no tomar las responsabilidades que nos corresponden personalmente”.

“La realidad es que los contagios se han dado en el marco de reuniones sociales por gente que no ha cumplido. Es importante que nos hagamos cargo como comunidad y seamos responsables en el cumplimiento de las medidas”, concluyó.