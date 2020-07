MODERNIZACIÓN DEL ESTADO MUNICIPAL FERREYRA: “CON EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, LA MUNICIPALIDAD NO USA MÁS PAPEL”

Ferreyra indicó que se había “comenzado la segunda gestión con este objetivo primario de la modernización del Estado municipal, aunque la pandemia hizo que nos aboquemos más fuertemente a esto porque la medidas de prevención y las formas de trabajo que nos tuvimos que dar aceleraron la transformación que estamos implementando”.

“Con la implementación del sistema de expediente electrónico, no se usa más papel, salvo en aquellos casos que hayan sido iniciados en papel, que terminarán en papel. Es importante destacar que dejar de usar papel ayuda al cuidado del medio ambiente”, dijo Ferreyra.

Agregó, además, que “es una etapa distinta, es un primer paso que no es menor. Ahora vamos hacia una digitalización de todos los trámites, buscando la forma de que el contribuyente encuentre todo lo más simplificado posible”.

La digitalización y la modernización que se está implementando en forma permanente en la Municipalidad, ha permitido que, durante la etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio, se puedan realizar los trabajos desde el hogar, lo cual ha permitido que los servicios municipales siguieran funcionando.

“Vamos indefectiblemente al trabajo de manera remota porque el 46% del personal municipal es de riesgo, o convive con personas de riesgo. Se suma también el tema de escolaridad que aún no comenzó en forma presencial y hay un porcentaje de empleados o empleadas que mantienen el sistema de trabajo desde sus casas por el cuidado de sus hijos. Hasta que no se encuentre la vacuna, es difícil pensar que la totalidad del personal pueda volver. Veremos cómo transcurren los días mientras sostenemos todas las medidas de resguardo. Y desde el funcionamiento de la administración poder garantizar las condiciones sanitarias y laborales como corresponde, para que la actividad vuelva como corresponda”.