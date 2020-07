LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS EXTERNOS Y CONTROLES DE SALUD SE TRASLADA DEL HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE A LOS CAPS

En este sentido, la funcionaria sostuvo que “la atención del resto de las personas se realizará en los CAPS de Gobierno y en los Centros de Salud municipales”.

“En los CAPS Nº1, Nº7 y Nº3 se atenderá a pacientes enfermos de patologías no relacionadas a Covid-19, mientras que en el CAPS Nº5, en el IPES, en el IPRA y en el Jardín Nº 26 se realizará el control sano, la entrega de leche, de anticonceptivos y el control de vacunas”, detalló.

Asimismo, sostuvo que “los turnos se tienen que solicitar por teléfono. Las personas deben acudir el día a la hora acordada con tapaboca”.

Respecto a la situación de internados en el Hospital por Covid-19, Mensato detalló que “hay algunos casos confirmados que están aislados con buen desarrollo de la enfermedad y otros pacientes que ingresaron por otras patologías, a quienes ante la sospecha y por prevención se les realizó el hisopado aún pendiente de resultado”.

“Hay una sola persona con Covid-19 en terapia intensiva que se encuentra estable. No está haciendo uso de respirador pero requiere de cuidados particulares porque tiene otras comorbilidades”, detalló.

Finalmente, Mensato dijo que “se trabaja en grupos de profesionales para tener un respaldo si ocurre alguna situación por la cual debamos aislar a alguno de estos grupos. No hay que preocuparse, los profesionales están disponibles”.