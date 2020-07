JUVENTUD PROVINCIAL ACOMPAÑA EL PROYECTO DOCUMENTAL SOBRE MALVINAS DE UN JOVEN RIOGRANDENS

Todo el equipo que encabeza el proyecto del documental está integrado por jóvenes riograndenses que aspiran a la posibilidad de llegar a las Islas, así como también recorrer el país entrevistando a los veteranos del conflicto armado de 1982.

Con relación a esto, Federico Velázquez manifestó que “desde la Subsecretaría Provincial de Juventud, en el marco del programa de Jóvenes Líderes, consideramos que es fundamental acompañar, potenciar y visibilizar el trabajo de las juventudes de nuestra provincia”.

“Es importante e inspiracional acompañar a estos jóvenes fueguinos que trabajan en este documental ‘Malvinas al Consenso’, dijo y agregó que “debemos destacar que hoy en día ellos mantienen edades similares a nuestros ex combatientes en el momento del conflicto, lo que permite hacer un paralelismo entre el pasado y el presente, construyendo a través de la historia y del relato nuestra identidad como fueguinos y establecer esta presencia simbólica a lo federal”.

Por su parte, el joven autor del proyecto, Franco Pereyra, contó que “estoy al frente de este documental al cual denominamos “Malvinas al consenso”, que es un documental que tomó forma ahora, pero ya tenía una idea desde hace mucho tiempo, Había arrancado solo, pero al contarlo pude formar un equipo, el cual está compuesto por Alexis Mansilla, Maximiliano Lipihual y Ada Di Paola”.

“Lo que queremos con este documental es reivindicar la causa Malvinas desde la parte humana, sensible, de los pilotos de la Fuerza Aérea y la Armada Argentina, que para nosotros fueron un emblema dentro de este conflicto”, explicó.

Además, habló sobre las motivaciones que lo llevaron a encarar este plan y recordó que “en 1982 varios de los pilotos de la Fuerza Armada tenían mi misma edad, 25 años, entonces, quería enaltecer la determinación, profesionalismo y dignidad que tenían por la patria, pero también remarcar que, lamentablemente fueron estigmatizados y ocultados en el conflicto durante la dictadura y durante la democracia”.

En esta línea, expresó que “es un sueño personal pisar las islas porque somos jóvenes, todos de Tierra del Fuego, mayormente de Río Grande, y acá la causa Malvinas se siente de una manera única que no se siente en otro lugar del país. Ese es el punto clave para que chicos estén tan interiorizados y quieran hacer algo tan lindo como este documental”.

Finalmente, comentó que “nuestra idea es viajar a distintas partes del país para entrevistar a estos queridos héroes y veteranos del conflicto armado de 1982. Queremos hacer una serie de entrevistas, la parte más humana, cómo se formaron, cómo fue en algunos casos estar en las islas y hacer misiones allá, o como en otros casos se hacían misiones desde Río Grande o desde Río Gallegos”.