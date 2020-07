GUSTAVO VENTURA: “EL GOBIERNO PROVINCIAL NO CONTEMPLÓ NUNCA NINGÚN PLAN ESTRATÉGICO PARA EL SECTOR PRIVADO”

El funcionario encargado de articular con los sectores productivos y que viene llevando adelante el acompañamiento del sector desde la Municipalidad, aseguró que “el sector privado, los comerciantes, las pymes ya venían de varios años difíciles. Para el comerciante local, es una burla en la cara que un funcionario del gobierno provincial diga públicamente que el gobierno “Tuvo un rápido accionar” con el sector privado”

“En diciembre del año pasado asumió este gobierno y, en ese momento, no se presentó ningún plan para motorizar la economía local, ninguno. El 16 de Marzo declaró la emergencia y pasaron 4 meses y todavía no hay nada.

Ventura agregó que “el Gobierno no está comprendiendo los tiempos del sector privado, mientras siguen dando vueltas para otorgar los $2.000 millones los comercios de nuestra ciudad siguen cerrando y despidiendo personal. Cada día de estos 120 días de inacción del Gobierno de Melella, fueron 120 oportunidades para ponerse al lado de la gente, de los trabajadores y sacar adelante todos juntos esta situación tan complicada. Si embargo, ese tiempo se acabó, la gente a la que debe llegar esa ayuda se cansó, muchos ya cerraron, muchos ya se quedaron sin trabajo”.

“La real ayuda que recibieron en el sector privado vino de Nación, y de nosotros desde el Municipio que aportamos todo lo que pudimos. Lo hicimos en acciones concretas con beneficios fiscales, brindarles el marco sanitario adecuado para la reapertura de las actividades y ahora motorizar el consumo mediante la app de compra fueguina entre otras muchas acciones y lo hacemos con muchísimo esfuerzo, pero hay que hacerlo”, aseguró.

Agregó además que “Evidentemente no tenían un proyecto muy claro o un plan con conocimiento del terreno donde se tenía que implementar”.

“Ya en diciembre, los préstamos del banco provincial, fueron a financiar a grandes empresarios locales. No hubo incentIvo ni acompañamiento a pymes y comercios de la provincia. El sector privado generador de recursos genuinos, de empleo y fuente de financiamiento del Estado fue dejado de lado sistemáticamente. Y así, sin ningún plan ni conocimiento del sector, llegó la pandemia, lo que empeoró todo”, explicó el Subsecretario.

“La responsabilidad y la seriedad son condiciones que no pueden faltar en estos momentos, brindar declaraciones livianas, no haciendo autocrítica es de las peores señales que un gobierno puede enviar a su pueblo. Porque demuestra un claro desconocimiento de lo que está ocurriendo, y un oscuro camino por delante”, reclamó Ventura.

Por último, aseguró que “desde nuestra área estamos trabajando con distintos ámbitos del gobierno nacional para lograr aportar líneas de créditos al sector privado local”.