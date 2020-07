FUNCIONARIOS DE GOBIERNO MANTUVIERON UNA REUNIÓN CON AUTORIDADES Y DELEGADOS DE LA UOM RÍO GRANDE

Durante el encuentro dialogaron acerca de la situación de Covid-19 en la ciudad y de los protocolos que se aplican en la industria para evitar contagios. Los representantes de los trabajadores pudieron además evacuar dudas en cuanto a cómo se actúa ante la presencia de un caso sospechoso o positivo en el ámbito laboral.

Di Gilgio comentó al respecto que “fue una reunión en la que pudimos llevar tranquilidad a los trabajadores y responder todas las dudas que tenían”.

“Les pudimos contar cómo actúa el Departamento de Epidemiología ante la presencia de un caso positivo o sospechoso de Covid-19, cuáles son las personas que se deben aislar ante una situación de estas características y por qué no hay que hacer aislamientos masivos que carezcan de justificación científica”, agregó.

Por su parte, la Ministra Castiglione sostuvo que “la idea general de la reunión fue explicar cómo era la forma en que se tratan los casos positivos en la ciudad. Los ámbitos laborales, no solo la industria sino también los comercios, son lugares que están bajo protocolos controlados, se están cumpliendo los procedimientos y no hay tanto riesgo como en el ámbito de la convivencia doméstica, en los hogares y en las reuniones sociales”.

“Pudimos tener un intercambio donde los participantes sacaron sus dudas y se llevaron información de primera mano habida cuenta que hay circulación de un montón de opiniones y de dichos, en las redes sociales sobre todo, que no son ciertas y que no contribuyen a tener información veraz y acertada, confundiendo a la gente”, informó la funcionaria.

Finalmente, comentó que “quien determina las acciones que se realizan cuando se presentan casos positivos es el COE y el Ministerio de salud” y afirmó que “tenemos la necesidad de ser conscientes que debemos convivir con el virus y que el sistema de salud está preparado para esto”.