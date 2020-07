FERNÁNDEZ: “TRABAJAMOS ORDENADAMENTE Y PRIORIZANDO LOS GASTOS PUDIMOS HACER REALIDAD ESTE COMPROMISO”

El Ministro de Finanzas Públicas de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Guillermo Fernández, habló sobre el pago del aumento salarial acordado en paritarias con el sector estatal y señaló: “este anuncio es beneficioso dado que en agosto se va a liquidar el 100% del aumento salarial a aquellos escalafones de la administración pública que no habían percibido el aumento en su totalidad. Esto había sido por la complejidad de las finanzas debido al contexto de pandemia que nos obligó no poder aplicar la recomposición en abril”.

Y destacó: “es una alegría cumplir con ese compromiso asumido y poder llevarle tranquilidad a todos nuestros compañeros de trabajo. En principio considerábamos que el escenario iba a ser mucho más difícil de lo que imaginábamos pero trabajamos ordenadamente y priorizando los gastos pudimos hacer realidad este compromiso”.

“La herramienta del programa progreso permitió que la actividad económica pueda dar sus primeros indicios de recuperación y poco a poco Tierra del Fuego empieza a caminar, y así lo notan las finanzas”, precisó Fernández.

Finalmente el Ministro remarcó que “claramente no es el contexto que uno esperaba, pero dentro de lo posible estamos cumpliendo con los compromisos asumidos, entendiendo que la prioridad es atender a los sectores más vulnerables, fortalecer la actividad económica y cumplir con los trabajadores de la administración pública. Los servidores públicos venían de cuatro años complejos desde el punto de vista salarial y nosotros teníamos que recomponer dicha situación”.