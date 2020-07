EL MUNICIPIO REALIZARÁ EL PRECONGRESO VIRTUAL ‘DEPORTE, GÉNERO Y DIVERSIDAD’

El Municipio invita a la comunidad en general a participar del Precongreso ‘Deporte, Género y Diversidad’, una propuesta configurada por la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Juventud en el marco del Primer Congreso Internacional de Educación Física y Deporte de la provincia y la ciudad, denominado ‘Nuevos Paradigmas del Siglo XXI”.Al respecto, el subsecretario de Deporte, Ramiro Sutil, señaló que “el intendente Martín Perez nos ha solicitado que la mirada de género sea transversal a todas las áreas del Municipio” por ello, “desde la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Juventud tenemos el desafío de lograr una mirada más justa e igualitaria en cuanto a género y acceso al deporte”.La charla de este Precongreso se titula “Políticas públicas y Género” y se realizará de manera virtual, en virtud de la pandemia, a través de la plataforma Zoom, el próximo jueves 30 de julio a partir de las 17 horas.Estará a cargo de importantes disertantes como lo son: la socióloga, ex jugadora de la Selección Argentina de Hockey y actual Asesora en Políticas Sociales, Deportivas y de Igualdad de Género de Nación, la Lic. Jorgelina Bertoni; la psicóloga y directora Nacional de Políticas de Género de la Secretaría de Deportes de la Nación, Lic. Guillermina Gordoa; la Lic. En Educación Física y rectora del reconocido Instituto Superior de Educación Física “Dr. Enrique Romero Brest”, Mercedes Semham; y la doctora Patricia Padinger, miembro del equipo de Salud del Municipio de Río Grande e impulsora de la Educación Sexual Integral en diversas áreas del mismo.“El objetivo de este Precongreso es colaborar en la construcción de un deporte justo y seguro, donde no existan las desigualdades y violencias por motivos de género, problemáticas que justamente atraviesa el deporte en la actualidad “, indicó Sutil.Para participar, los interesados deberán inscribirse previamente al Congreso Internacional de Deportes y Educación Física mediante el siguiente link: http://bit.ly/3iH3a9k . En este sentido, Sutil aclaró que “quienes ya estén inscriptos, recibirán un mail con el link de la charla. Por lo que no es necesario que vuelvan a inscribirse”.Asimismo, destacó que “ya hemos superado las 900 inscripciones, por lo que los cupos son limitados” en tanto que, revindicó la invitación a participar a la comunidad toda “para repensar y revalorizar la educación física, el deporte y sus nuevos paradigmas en el siglo XXI”.Para mayor información, los interesados podrán enviar sus consultas a la siguiente dirección de correo electrónico: congresointernacionalrga@gmail.com o bien, a través de las redes oficiales de la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Juventud ( @JovenesDeporteyCulturaRGA ).