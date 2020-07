EL GOBIERNO CONVOCÓ A LOS MUNICIPIOS A CONFORMAR MESAS TÉCNICAS PARA CONCILIAR LAS DEUDAS TRIBUTARIAS

El Ministerio de Finanzas Públicas, órgano coordinador de los sistemas de administración financiera de la Provincia, informó que se encuentra abocado al despliegue de un trabajo técnico de conciliación de las deudas tributarias con los Municipios de las ciudades de Río Grande y Ushuaia con el fin de contribuir a sanear el estado de las cuentas públicas de todos los distritos.

Ante las manifestaciones que sobre el particular han formulado las autoridades municipales, desde el organismo provincial se indicó que el proceso de conciliación de deudas tributarias forma parte de un trabajo técnico que requiere necesariamente de la participación de los equipos profesionales de ambas partes, razón por la que el Gobierno invitó a la conformación de una mesa técnica.

En este sentido, no resulta posible acceder al pedido formulado por ambos Municipios de llevar adelante dicha tarea en un mismo encuentro con ambas ciudades, dado que existen diferencias y particularidades tanto en los montos, el origen y la composición de los recursos correspondientes a cada una.

Asimismo, se recuerda que el presente proceso de conciliación de deudas fue prevenido en el Decreto Provincial N° 599/20.

Por otra parte, en el marco de lo planteado por las autoridades municipales, el Ministerio de Finanzas Públicas informó que desde el inicio de gestión hasta la fecha el Gobierno ha transferido en concepto de coparticipación $1.735.931.397,89 a la ciudad de Ushuaia y $ 1.841.617.799,22 a la ciudad de Río Grande. Dichos montos fueron debidamente comunicados mediante cartas documento que el gobierno de la Provincia remitió oportunamente y cuya recepción no pudo ser concretada por parte de los Municipios.

Desde la cartera financiera provincial también se recalcó que se ha remitido y se continúa remitiendo en tiempo y forma toda la información requerida por los municipios, además que se mantiene vigente el régimen de comunicación regular de las transferencias efectuadas por la Tesorería General de la Provincia.

Finalmente, el Ministerio de Finanzas Públicas reiteró la invitación a las partes a integrar las mesas técnicas para la conciliación de la deuda tributaria y así a continuar el camino del diálogo social responsable iniciado por el Gobierno.