DI GIGLIO Y CHAPPERÓN EXPLICARON LA SITUACIÓN DE LOS 4 NUEVOS CASOS POSITIVOS DE COVID-19 DETECTADOS EN LA PROVINCIA

A su vez explicó que en el caso de la ciudad de Río Grande “se trata de una persona que vino con un familiar e ingresó a la provincia vía terrestre. Presentó síntomas y de la misma manera se activó el protocolo. Llamaron al 107 y se realizó el hisopado de la persona en el domicilio”.

De igual modo aseguró que “todos se encuentran clínicamente estables, presentan síntomas característicos del virus como anosmia, tos, cefalea y fiebre” reiterando que “se encuentran en muy buen estado de salud”.

Por su parte, la Ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Adriana Chapperón, sostuvo que “como veníamos diciendo esta era una situación que era posible que ocurriera. Tomando las experiencias en el mundo y en el propio país sabemos que esto esta pasando y está ocurriendo en las otras provincias también”.

“Somos una provincia aerodependiente, necesitamos de los aviones para el regreso de nuestra gente y para el ingreso de insumos hospitalarios y medicamentos. Sabíamos que este era el riesgo y por eso extremamos las medidas de control tanto en el aeropuerto como en la frontera”, subrayó.

En este sentido, la funcionaria agregó que “el protocolo sigue activándose. Las personas que vienen en los vuelos viajan con un barbijo de alta seguridad n95 provisto por la Casa de Tierra del Fuego. Al llegar se hacen los controles de rutina, se firma una declaración jurada de cumplimiento del aislamiento, se hacen diversos testeos como la temperatura y el sentido del olfato. A otras personas se les ha hecho el test rápido para saber si han tenido la enfermedad. Todas las personas que viajan son asintomáticas”.

“Del mismo modo lo hacemos en la frontera terrestre, controlando cada auto o colectivo que entra en el marco del programa Volver a Casa. Todos los pasajeros, tanto los que ingresan por avión como por las frontera son llevados a su domicilio y tienen un seguimiento telefónico por parte de médicos para ver si aparecen síntomas. También hay un seguimiento con la policía entre dos y tres veces diarias en el domicilio para ver que el aislamiento se esté cumpliendo”, detalló.

Chapperón explicó a este respecto que “esto nos permite tener la tranquilidad de que los casos que se presentaron están aislados desde el momento que arribaron. Los que llegaron en avión han presentado síntomas 48hs después de ingresar y se han hecho los hisopados de los cuales tres dieron positivo. Por vía terrestre han ingresado el día 28 y solo una persona ha presentado síntomas, por lo cual fue hisopada y dio positivo. Todas estas personas permanecen aisladas y estamos haciendo los operativos para tomar todos los recaudos”.

Finalmente, la Ministra recalcó que “no debemos relajarnos, tenemos que seguir con los protocolos. Estamos haciendo un operativo cerrojo lo más importante que podemos para controlar pero tenemos que seguir apelando a la responsabilidad individual y colectiva de esta comunidad que ha sabido entender lo que nos pasó y que ha podido revertir una situación de casi 140 casos a no tener resultados positivos por más de 30 días”.

“Esto no cambia el estado epidemiológico, seguimos exactamente igual que como veníamos. Seguiremos informando cualquier novedad. Por supuesto es posible que aparezcan nuevos casos en este círculo de contactos que estamos chequeando en este momento pero esto no cambia el estatus epidemiológico. Simplemente es una alerta para que continuemos con las medidas de seguridad que se han establecido y que todos conocemos. No nos relajemos y sigamos cuidándonos”, concluyó.