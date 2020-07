Camioneros esta en medida de fuerza en London Supply

Así lo informó el Secretario de Prensa del sindicato, Guillermo Vargas quien aclaró que la medida solo se está llevando a cabo en Rio Grande.

Nos encontramos en medida de fuerza en la distribución de London Supply ya que la tarea que realiza comúnmente el gremio de camioneros con su actividad logística ahora no se puede realizar porque la empresa aduce que no puede sostenes los gastos pero su actividad crece y la misma se está realizando con personal del Centro de Empleados de Comercio que no están incluidos en el convenio colectivo de los camioneros.