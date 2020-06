“TODOS LOS SECTORES HICIERON SU APORTE E HICIERON MEJOR LA LEY”

Además, remarcó la importancia del aporte de todos los sectores políticos para la configuración de la ley aprobada y subrayó que “esta inyección de fondos va a permitir que la ayuda económica sea derramada en los distintos sectores de la economía”.

En relación a esto, Bahamonde manifestó que “en principio, estoy contento por el tratamiento que se le ha dado en la Legislatura al proyecto presentado por el Ejecutivo”, y agregó que “haber conseguido el acompañamiento de todos los bloques quiere decir que las herramientas que planteaba el proyecto eran buenas para la ayuda al sector privado. Como también mencionaba el Gobernador, es una Ley de Emergencia que no realizaba ningún ajuste a ningún sector de la economía ni al privado”.

“Hay que entender el proyecto como una continuidad de las medidas que adoptó el Gobernador el 30 de marzo”, dijo y recordó que “se impulsaron medidas desde el BTF, desde el Ministerio de la Producción, desde los distintos organismos descentralizados. Esta inyección de fondos va a permitir que la ayuda económica sea derramada en los distintos sectores de la economía”.

Bahamonde por otro lado hizo hincapié en “los artículos de la ayuda a los pequeños contribuyentes, no gravar con sello los préstamos que se den en el marco de la ley y poder ampliar la moratoria, por lo cual, durante todo el mes estará vigente nuevamente la moratoria que estaba a través de la ley 1310, lo que permitirá a aquellos que tuvieron retrasos en el pago de sus impuestos ponerse al día y pagar hasta en 60 cuotas. Esto se amplía a las obligaciones que vencieron al el 30 de abril. Creo que es una buena herramienta”.

Con respecto al tratamiento en comisión del proyecto y su consecuente aprobación, manifestó que “todos los sectores hicieron su aporte e hicieron una mejor la ley”. “El proyecto de ley ya era bueno en sus objetivos -siguió-, se han logrado en varios artículos el acompañamiento unánime, entonces, creo que va a ser una herramienta importante y muy valorada por todos los sectores”.

Finalmente, Bahamonde se refirió a la situación recaudatoria y señaló que “la recaudación viene complicada en todos los organismos provinciales desde que comenzó la pandemia. El motor de la recaudación es Ingresos Brutos y eso depende de que haya actividad económica. Entonces, desde ese punto de vista hemos visto en todas las jurisdicciones la caída de la recaudación, no hemos estado exentos”.

“La Ley no es la solución de todos los problemas, pero sí es una herramienta, una ayuda para tratar de volver a la actividad, como lo va a ser también la ejecución la obra pública, que todos sabemos que es un generador de actividad. Todo colabora para tratar de volver y lo que todos queremos es que la actividad del privado se resienta lo menos posible”.