Se duplicó y hasta triplicó el precio de las cubiertas para invierno con clavos o siliconadas con respecto al año pasado.

Después de una extensa recorrida por distintas gomerías de la ciudad, llegamos a la conclusión que hoy para una persona con un ingreso promedio es casi imposible acceder a estos neumáticos con clavos o siliconados ya que los precios se duplicaron y hasta casi triplicaron en algunos casos.

El costo de este elemento de primera necesidad y uso obligatorio durante la mitad del año en toda la provincia si alguien quiere transitar la ruta 3 se ubica entre los 7400 pesos cada una, y llega hasta los 10.000 siempre hablando de marcas no muy conocidas para un automóvil mediano.

Pero llamativamente en uno de los comercios del ramo, una marca reconocida, cuesta 6.300 pesos en efectivo o con débito, también se pueden adquirir con tarjeta de crédito las 3 cuotas sin interés.

Las mismas cubiertas en junio de 2019 costaban 3600 pesos, es decir que los precios se duplicaron y hasta casi triplicaron, además es dable destacar que no reclavan neumáticos como se señala en varios anuncios en redes sociales, la respuesta fue “ya son viejas, no se pueden reclavar, te conviene cambiarlas”, obviamente son viejas y por eso las quiero reclavar”, pero no hubo forma de lograr ese objetivo, es decir que los consumidores deben si o si comprar cubiertas nuevas aun precio realmente exorbitante.

Para una camioneta el precio de cada cubierta en un supermercado de la ciudad es de 30.000 pesos, es decir 120 mil si quiere colocar las 4, en el caso de los automóviles medianos medida 175/70/14, los cuatro neumáticos están entre los 24.000 y los 40.000 pesos, así que habrá que caminar mucho, recorrer negocios y encontrar el mejor precio.

Recordamos que el uso de dos cubiertas solo delanteras es muy peligroso en invierno porque el auto no tiene control en su parte trasera y generalmente se termina haciendo trompos que generan los famosos despistes, a veces con consecuencias graves, mas allá de la destrucción total o parcial del vehículo.

Fuente:lalicuadoratdf.com.ar

¿Algunas preguntas que nos surgen, por ejemplo, son, porque hay tanta diferencia en los precios en un mismo producto?, ¿Por qué el desproporcionado aumento, cuando es un elemento de uso obligatorio en toda la provincia?

¿Porque no se lo incluye dentro de los precios cuidados ya que los trabajadores que utilizan sus vehículos diariamente deben usarlas obligatoriamente, por ejemplo, en Ushuaia?

¿No debería transporte de la provincia analizar el tema e interceder ante los comerciantes para que este producto tenga un precio acorde a la crisis que atraviesa el país y el mundo?

Sinceramente es incomprensible.

Fuente:lalicuadoratdf.com.ar