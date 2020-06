Se conformó la Comisión Municipal de Patrimonio Cultural “Debemos salvaguardar los lugares que son historia de nuestra ciudad”, afirmó Susñar

Juev 18/06/2020.- Así lo aseguró la concejal Cintia Susñar, tras la conformación de la Comisión Municipal de Patrimonio Cultural, la que deliberará sobre la situación acaecida en el CAP, donde días pasados se conoció que una inmobiliaria puso en venta lotes donde nació la ciudad de Río Grande. La edil resaltó que “la conformación de esta comisión sirve no solamente para este caso en particular, sino también para poder defender cada patrimonio histórico que tiene la ciudad”. También recordó que “el ex frigorífico CAP fue declarado monumento histórico nacional en el año 1999 a través del Decreto Nacional 64/99”.

Río Grande.- Tras la publicación de parte de una inmobiliaria de la venta de lotes situados en el ex frigorífico CAP, justamente lugar donde nació la ciudad de Río Grande, este jueves en el Concejo Deliberante se conformó, a efectos de analizar e investigar lo sucedido, la Comisión Municipal de Patrimonio Cultural, donde la concejal Cintia Susñar fue elegida como representante de la casa legislativa, y el edil Pablo Llancapani como suplente.

Asimismo la comisión también se encuentra constituida por el presidente del Colegio de Arquitectos Jorge Pesarini, Susana Soto como representante del Centro de Antiguos Pobladores, y los arquitectos del Ejecutivo Municipal Silvina Mónaco, y José Silva.

Tras la reunión, la concejal Susñar señaló que “el CAP es el lugar donde nació Río Grande, por lo cual es un lugar que debemos revalorizar, lamentamos lo que ha sucedido, pero durante la reunión analizamos la situación, y estuvimos observando las planchetas que acercó la secretaría de Obras Públicas del Municipio para identificar el lugar”.

Puntualizó que “la próxima semana realizaran una visita al lugar, y como riograndense contenta de poder trabajar en esto, pero también poder revalorizar la historia, donde puedan venir antiguos pobladores, y pioneros a contarnos sobre Río Grande, y el CAP, y nosotros poder trasmitírselo a la ciudadanía para que todos valoremos el lugar que tenemos, que es parte de nuestra historia, y justamente en un momento en el cual cada día estamos más cerca del centenario de la ciudad”.

La edil resaltó que “la conformación de esta comisión sirve no solamente para este caso en particular, sino también para poder defender cada patrimonio histórico que tiene la ciudad, teniendo en cuenta que tenemos la Misión Salesiana, el puente colgante, como así también el senador Pablo Blanco presentó un proyecto en el Senado para declarar al BIM 5 Bien Histórico Nacional, por lo cual es importante ir identificando los lugares, conociéndolos, recorriéndolos, viendo su historia, y resguardarlos, teniendo en cuenta que una vez conocido a través de las redes sociales la venta de lotes, el Ejecutivo a través del intendente Martín Pérez alertó sobre esta situación, y puso palabras, por lo cual es el trabajo que debe realizar el Estado, salvaguardar los lugares que son historia de nuestra ciudad”.

Finalmente la edil manifestó que “desde el Concejo Deliberante se realizará un pedido de informe, recordando que el Ejecutivo realizó una notificación a la persona el día que la inmobiliaria publicitó la venta notificándolos del decreto existente a nivel nacional, Decreto Nacional 64/99, donde el ex frigorífico CAP fue declarado monumento histórico nacional, por lo cual es un lugar el cual no se puede vender, razón por la cual desde la Comisión vamos a seguir trabajando, recaudando información, e incorporando a los actores que correspondan”.