PEREZ: “EN EL MOMENTO MÁS DIFÍCIL DE TIERRA DEL FUEGO, AFLORA LA FORTALEZA Y LA RESPONSABILIDAD DE SU GENTE”

El Jefe Comunal destacó el haber alcanzado “la no circulación comunitaria del virus” en Tierra del Fuego, valorando que “este logro colectivo haya nacido de la responsabilidad de todos de entender la nueva situación”.

Asimismo, destacó a aquellos vecinos y vecinas que han comprendido las dificultades que atravesamos. Los mismos “han ayudado y actuado con un profundo respeto de la mayoría de las normas de prevención”.

De igual modo, abogó la ciudadanía toda a “poner el foco en cuidar este logro que es de todos”, y citó como ejemplos el accionar de fueguinos y fueguinas “durante el conflicto bélico de Malvinas en 1982, o en cada vez que se ha intentado demonizar nuestra Ley 19.640. Hoy en Tierra del Fuego vuelve a expresarse aquel coraje que su pueblo demuestra ante toda adversidad. Una vez más, ante este desafío, estamos demostrando el temple y la fortaleza que tenemos para salir adelante”, y señaló que “no hay salidas individuales, no hay ganadores y perdedores, solo una comunidad de hermanos y un Estado presente; con ciudadanos que luchan por la salud, por su futuro”.

Respecto a la situación económica que la pandemia se encargó de agravar, Perez mencionó que “todavía queda mucho camino por recorrer para superar las dificultades definitivamente. Existe en toda la provincia una enorme lista de consecuencias económicas a las que el Estado, y sus dirigentes, tendrán que atender con una mayor presencia territorial, generando y ejecutando sus políticas públicas. Esta contingencia demandará a los municipios mayores recursos económicos para llegar con respuestas eficientes. Es imprescindible, entonces, poder lograr mayor certidumbre y previsión ante los recursos que corresponden a los Municipios. Existe una demanda social creciente, que no puede esperar, sobre todo en una situación como la que estamos atravesando”.

“Los fueguinos y fueguinas saben que Tierra del Fuego cuenta con dirigentes con responsabilidad, y que trabajarán para no dejarlos solos ante esta contingencia” agregó.

Finalmente, hizo mención a que “el mundo va hacia una nueva normalidad, donde existirán normas como el distanciamiento social, y protocolos sanitarios que serán una constante, y a las que vamos a tener que acostumbrarnos, porque el camino es seguir cuidando la vida”.