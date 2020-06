Legisladora Martinez Allende: Reencontrándonos: “es importante que esta institución no cierre

La Comisión de Economía y Presupuesto de la Legislatura Provincial, contó con la presencia de los diferentes actores del Tribunal de Cuentas de la Provincia, OSEF, el Ministerio de Salud y la titular de la ONG, se reunieron en el parlamento para analizar el proyecto de Ley de financiamiento de dicha institución. “El encuentro que mantuvimos fue importante porque cada una de las partes pudo dar su opinión” explicó la legisladora.Haciendo referencia a lo que significa Reencontrándonos para la ciudad, expresó que es muy importante para muchas personas que esta institución no se cierre y resaltó que Stella Lavenia, titular de esta Institución tendría que “recibir” el edificio construido de parte del Gobierno que está en muy buenas condiciones, “la cantidad de camas que hay son 36 y 18 son las que tienen que destinar al Gobierno porque así es el convenio que firmó con la gestión anterior” con el fin de “alguna manera poder devolver lo que el Estado Provincial les dio”Por otro lado resaltó que “OSEF tiene que pagar por cada cama utilizada y tiene que ser bien pago” pensando en todos los servicios que se les brinda a los pacientes desde “Reencontrándonos” dicha suma tiene que tener un valor lógico “que haga que la Institución pueda funcionar” con todas las obras sociales que están utilizando la Asociación y tienen que “pagar la prestación” al nivel que corresponde a un lugar con las características que tendrá el nuevo edificio. También dijo que, “ayer conversábamos con Stella, sobre aceptar que el Gobierno de la Provincia traslade a la gente que necesita tener atención médica ya sea ambulatoria o internación y que no tienen obra social” hasta la Institución donde se les brindará las 18 camas antes mencionadas para poder atender a la gente. Asimismo, la legisladora radical mencionó que, “ahora” la atención será “también para mujeres, antes sólo se podía atender varones”.Con respecto a la titular de la asociación, Martínez Allende agregó que “debemos respetar el trabajo de ella, tenerlo en cuenta, ayudarla para que continúe, tiene 20 años de trayectoria” y esto hace referencia a que tiene un gran compromiso.Acerca de los traspié que se han presentado con este Gobierno, la legisladora manifestó que “como Provincia, no estamos en condiciones de deshacernos de nada, al contrario, debemos optimizar los lugares que tenemos” agregando que, “si en algún momento la provincia puede hacerse cargo de absolutamente todo, será cuestión de analizarlo, por ahora no hay ninguna posibilidad”.Por otra parte dijo que, “Salud mental tiene que trabajar bien” y compartió que hay muchas quejas con respecto a este tema. Y aseguró que, “se lo he comentado a la Ministra de Salud” El sistema está muy complicado “la gente va a buscar turno y le dan a 30 días”.En relación a la problemática expuesta opinó, “Reencontrándonos no es una Institución que se está formando ahora, pretendiendo que el Estado le brinde todo, tenemos que mejorar lo que está fallando como Estado Provincial”.Para finalizar, detalló que todo este tema “se va a empezar a trabajar a partir del lunes con la Comisión de la Legislatura y la Ministra de Salud para ir interviniendo para lograr acuerdos” afirmando que, “Muchas veces hemos sido mediadores en distintas ocasiones o problemas que han surgido en la vida política de Tierra del Fuego y lo seguiremos haciendo” .