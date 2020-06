Este martes a partir de la hora 10 se realizará la IV y V Sesión Ordinaria Unificadas Concejales llevaron adelante la reunión de Labor Parlamentaria

Río Grande.- Este viernes se realizó la reunión de Labor Parlamentaria, donde los ediles delinearon los temas que se incluirán en el Orden del Día que serán tratados en la IV y V Sesión Ordinaria prevista para este martes 30 de junio a partir de las 10 horas.El encuentro fue presidido por el presidente de la institución, concejal Raúl von der Thusen, participando además sus pares de banca Hugo Martínez, Walter Campos, Miriam Mora, Cintia Susñar, Javier Calisaya, Pablo Llancapani, Diego Lassalle, y Walter Abregú, donde analizaron los distintos proyectos de ordenanzas ingresados desde los diferentes bloques, como así también del Departamento Ejecutivo Municipal, además de los pedidos de informes que hay establecidos.

Partido Ciudadano

Desde el bloque que presiden los ediles Von der Thusen y Susñar, el presidente de la institución propone la instalación de garitas para parada de colectivos en la calle Patagonia antes de su intersección con la calle Aeroposta Argentina, y en la calle Provincias Unidas, antes de su intersección con la calle Patagonia.

Asimismo propone a través de un proyecto de ordenanza instruir al Ejecutivo Municipal a implementar en la página web oficial del Municipio de Rio Grande (www.riogrande.gob.ar), el trámite digital para acceder a la Libreta Sanitaria, estableciendo que la autoridad de aplicación para implementar el sistema, será la Dirección de Inspección de Comercio e Industria de la Municipalidad de Río Grande.

Von der Thusen planteará para el análisis de sus pares en esta próxima sesión la creación del autocine municipal, siendo que la autoridad de aplicación será la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Juventud.

A través del asunto 304, el edil propone la creación de un programa denominado “Un cesto de basura, por una ciudad más limpia”, siendo que los objetivos del programa serán convocar a las Juntas Vecinales para determinar la cantidad de vecinos que no tienen un canasto de residuos en su domicilio, convocar a aquellos vecinos/as que no tengan un canasto de residuos en su domicilio, convocar a aquellos vecinos/as que deseen cambiar o renovar su canasto de residuos y deseen adherir al programa, y colocar un canasto de residuos urbano domiciliario donde no se cumpla con la obligatoriedad del mismo, a costa del frentista.

Por su parte la concejal Susñar expresa a través de un proyecto de ordenanza la creación del programa municipal de cuidados paliativos, donde los objetivos serán la detección y evaluación de las necesidades físicas, psicológicas, sociales, emocionales de las personas con enfermedad avanzada, progresiva a pesar de los tratamientos instituidos, incurable y potencialmente mortal a corto o mediano plazo, la promoción e implementación de estrategias interdisciplinarias de cuidado del paciente y su familia destinados a proporcionar bienestar y calidad de vida hasta el final de la vida, y el establecimiento de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos destinados a brindar alivio del dolor y/o cualquier otro síntoma que produzca sufrimiento al paciente.

Cabe remarcar que por definición el Cuidado Paliativo es la asistencia activa y total, de los pacientes y de sus familias por un equipo multiprofesional, cuando la enfermedad del paciente no responde al tratamiento curativo. Sus conceptos son aplicables desde etapas precoces de la evolución de la enfermedad.

A través del asunto 285, la edil plantea la creación del ‘Programa Municipal Mujer Rural’ de abordaje integral de las problemáticas de las mujeres rurales como servicios médicos, asistencia social, capacitación e información, donde el objetivo del programa será “promover el desarrollo integral de las mujeres que viven en el medio rural, visibilizar derechos y promover la equidad”.