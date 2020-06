“ES UN DÍA DE CELEBRACIÓN PARA LA INDUSTRIA FUEGUINA Y PARA LA INDUSTRIA NACIONAL”

En el evento también estuvieron presentes la vicegobernadora, Mónica Urquiza; la Ministra de Salud, Judit Di Giglio, la Ministra de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione, el Ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita, funcionarios municipales, representantes gremiales y autoridades de la empresa. Participaron por videoconferencia el Secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación, Ariel Schale y representantes de la firma Leistung.Durante la presentación el Gobernador expresó: “quiero agradecer al Ministro Kulfas, al Ministro Gines González García y al Ministro Wado de Pedro, porque cuando hablamos con José Alonso de la posibilidad y la necesidad que tenía el país de producir respiradores hablé con ellos y enseguida dijeron que sí. Esto habla de un Estado que está presente”.“En nombre del Presidente quiero transmitirles su saludo y gratificación. El deseaba estar presente pero su agenda está muy complicada por las situaciones que tiene que atender”, agregó.Asimismo, el mandatario agradeció “a la gente de Mirgor, a sus directivos, a su cuerpo de desarrollo, ingenieros, técnicos, obreros y obreras; agradezco también la presencia de la Unión Obrera Metalúrgica y del Municipio de Río Grande”.“Hay que agradecer además a la gente de Leistung, ya que más allá de lo que significa un negocio, tuvo la generosidad de compartir todo su conocimiento y desarrollo y ponerlo al servicio de una posibilidad mayor de producción”, resaltó.En esta línea, el mandatario provincial sostuvo que “creo que es una gran oportunidad de demostrar a la Argentina entera las posibilidades que tiene la industria nacional, tan vapuleada en los últimos años, tan castigada, pero con tantas posibilidades”, y subrayó: “la industria se hace con personas, porque acá no se trata de kits que uno va a armando, se trata de personas, vecinos y vecinas nuestras que se pusieron a pensar en el desarrollo”.“Hoy trabajadores y trabajadoras fueguinas, trabajadores y trabajadoras de Córdoba, han logrado dar una gran señal en estos tiempos que vivimos”, manifestó y señaló que “por eso es un orgullo para nosotros como provincia y es un orgullo como Gobierno”.Melella expresó además que “conjuntamente con el Gobierno Nacional queremos apostar al desarrollo de nuestra industria. Hay que trabajar codo a codo para que la industria argentina y la industria fueguina sigan demostrando que somos capaces de esto y de mucho más”.Finalmente, dijo que “es un día para celebrar para la industria fueguina y la industria nacional. Así que no tengo más que agradecerles en nombre del Gobierno Nacional y en nombre del Gobierno de la Provincia a todos los trabajadores y trabajadoras y a todos los que pensaron y tomaron las decisiones para que esto sea posible”.Por su parte, Julio Haberle, operario de la empresa Mirgor y representante gremial de los trabajadores, comentó: “a mí me ligan 36 años a esta empresa Mirgor, un año como proveedor y 35 como operario. Como siempre decimos, las obreras y los obreros metalúrgicos somos capaces de muchas cosas, de fabricar un aire acondicionado, un televisor, o un celular de alta gama que pueden competir con cualquier producto de otros países. La verdad es que hoy siento un orgullo tremendo de que mis compañeros y mis compañeras metalúrgicos hagan un respirador que va a salvar vidas”.Asimismo, contó que “en un tiempo récord, en menos de dos meses en medio de una pandemia nosotros pudimos desarrollar esto y la realidad está a la vista. Quiero profesar mi alegría y el orgullo que siento como metalúrgico y decir que acá continuamos, deseando que el sub régimen industrial continúe por muchos años más para contribuir al desarrollo de nuestra provincia yal crecimiento de nuestros hijos”.