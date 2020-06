EL MUNICIPIO BRINDÓ RECOMENDACIONES PARA PREVENIR INCIDENTES CON MONÓXIDO DE CARBONO

El Municipio de Río Grande, a través de la Dirección de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Gestión Ciudadana, brindó recomendaciones para los vecinos y vecinas ante la llegada de las bajas temperaturas, propias de la estación invernal.

Las mismas, hacen especial hincapié en los cuidados que deben tenerse a la hora de utilizar artefactos de calefacción, teniendo en cuenta los peligros de intoxicación existentes por la presencia de monóxido de carbono, situación que puede darse por el mal uso de los artefactos o bien por no contar con buena ventilación de los ambientes.

De esta forma, ante la necesidad de mayor protección del frio en los hogares, Defensa Civil recuerda que:

– Está prohibido el uso de artefactos que no sean de tiro balanceado en dormitorios y baños.

– Se debe evitar el uso de braseros o estufas a querosén. En caso de utilizarlos, es muy importante apagarlos mientras la familia duerme.

– Se debe evitar calefaccionar los ambientes con el horno o las hornallas de la cocina.

– Los artefactos de gas, como los calefones o calefactores, se deben hacer revisar anualmente por un gasista matriculado.

– Se debe verificar que no estén obstruidos los conductores o rejillas de ventilación. Es fundamental para que se renueve el aire.

– Hay que ventilar la casa una vez al día. Es clave tener buena ventilación en el hogar, tratando de dejar siempre una ventana mínimamente abierta, para que circule el aire.

– Es importante revisar el color de la llama de los artefactos, la cual siempre debe ser azul. Asimismo, controlar si hay manchas negras en la pared, ya que pueden indicar mala combustión.

Finalmente, desde el área recomendaron que, ante la sospecha de intoxicación por monóxido de carbono, se debe retirar a los afectados del ambiente contaminado y llevarlos a un sitio donde puedan respirar aire limpio. Luego, comunicarse con algún centro de urgencias o bien acercarse al Centro de Salud más cercano.

Cabe recordar que, ante cualquier emergencia, los vecinos y vecinas deben comunicarse con la línea 103 de Defensa Civil, o bien con el 107 del Hospital Regional Río Grande.