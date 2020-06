DUARTE DETALLÓ LAS SIETE LÍNEAS DE CRÉDITO DISPUESTAS POR EL BTF EN EL MARCO DEL PROGRAMA PROG.R.E.SO.

En este sentido, Duarte dijo que “hemos reformado algunas líneas y las que teníamos vigentes siguen disponibles. Hemos colocado casi 400 millones de pesos desde que empezó la pandemia y hemos dado origen a siete líneas que son más específicas”.

“Tenemos por ejemplo líneas de capital de trabajo destinadas a pymes con plazos de 24 meses con una tasa anual del 23%”, manifestó y agregó: “esto tiene nueve meses de gracia de capital e interés, lo quiere decir que durante los primeros nueve meses las personas que tengan acceso a estas líneas no van a pagar”, detalló.

Asimismo, comentó que “tenemos además dos líneas de capital de trabajo que se ajustan a la disposición de la empresa. Una es a 24 meses y la otra a 12 meses. La primera tiene nueve meses de gracia en el interés y la segunda tiene seis meses de gracia tanto en capital como en interés. En ambas la tasa es del 23%”.

Por otro lado, sostuvo que “tenemos una línea de crédito a 6 meses con una tasa del 24% anual para el pago de aguinaldos. Tenemos también la tradicional de pago de salarios que ya estaba vigente desde antes, también con una tasa del 24% con tres meses de gracia de capital”.

“Sumamos asimismo una línea nueva que es para el pago de alquileres comerciales, con un plazo de 24 meses, una tasa del 23% y seis meses de gracia tanto de capital como de intereses”, subrayó.

Y siguió: “La última línea es la que tiene plazo más largo, son 60 meses, en donde van a tener la posibilidad de los primeros seis meses pagar solo interés. La tasa es del 23%”.

“Hay que recordar que existe un esfuerzo del Ejecutivo Provincial para subsidiar algunas de las líneas que implementamos en función de lograr el menor impacto posible para el tomador de crédito”, destacó.

Al hacer referencia al alcance de los créditos, el funcionario explicó que “en función de facilitar la atención y agilizarla, hemos creado un botón en la página web del banco para ingresar y completar un formulario. Lo puede cumplimentar cualquier persona física o jurídica que tenga actividad comercial, sea pequeña o mediana empresa y que quiera acceder a un crédito”.

“Cuando recibimos el formulario respondemos al correo electrónico del solicitante si es sujeto a crédito o no. En el caso de que no lo sea, la asistencia queda a cargo del Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia”, finalizó.