Alberto Fernández: “Argentina no nació cuando nosotros llegamos”

Este viernes, Alberto Fernández estuvo presente en el evento inaugural de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales en Villa La Angostura, Neuquén, que beneficiará a 13.000 vecinos.

En la conferencia de prensa que dio al terminar el recorrido por las intalaciones, el presidente de la Nación resaltó: “Estoy feliz de venir a terminar la obra que empezó otro gobierno que me precedió. La Argentina no nació el día que yo llegué al Gobierno, ni va a morir cuando me vaya. Tenemos que construir la Argentina entre todos y todas, y que no sea patrimonio de unos u otros, que sea de los argentinos”.

Alberto Fernández: "Junto a Omar Gutiérrez inauguramos, en Villa La Angostura, una planta de tratamiento de líquidos cloacales que había comenzado el Gobierno anterior. La Argentina no nació cuando nosotros llegamos. Es tiempo de entender que debemos construir el futuro entre todos y todas."

Fuente:filonews.com