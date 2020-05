YPF dejó plantado a Gobierno y el Sindicato de Petroleo y Gas Privado.

YPF debia concurrir hoy a una reunion de conciliacion entre el Gobierno, el sindicato de Petroleo y gas Privado de Tierra del Fuego, y la empresa Almar , pero grande fue la sorpresa del Secretario De Hidrocarburos y del de Energía, cuando después de esperarlos por un tiempo prudencial la empresa no apareció lo que provocó el notable malestar del Secretario de Hidrocarburos quien inmediatamente y mediante la nota que publicamos aquí decidió dar intervención al Ministerio de Trabajo.

YPF dio de baja todos los contratos el día 20 de marzo, hace 8 meses que no repara la monoboya de San Sebastian, lo que ha provocado perdidas millonarias a la provincia en concepto de regalias y últimamente había amenazado con no pagar los salarios, por lo que tanto el sindicato como gobierno vieron la necesidad de iniciar el dialogo pero, quedó claro que la empresa de bandera esto no le interesa, por lo que fueron intimados a conservar la integridad de las operaciones de concesiones de hidrocarburos de las que YPF es titular.

NOTA N° 15 /2020

LETRA: SEH .

Rio Grande, 13 de mayo de 2020

Sres. YPF S.A

Me dirijo a Uds. en virtud de las notas N° 302/2020 y N° 304/2020, con respecto a la afectación en las operaciones, se debería a las medidas adoptadas por el Sindicato de Petroleros Privados, como así también hacen mención a las comunicaciones mantenidas en relación a este Tema.

En primer medida, es pertinente comunicar y dejar claro que todas las

comunicaciones que se han efectuado en relación a este tema, llevaron a que desde la Secretaria de Hidrocarburos y la Secretaria de Energía, y en nombre de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico sur, se convocara a una reunión para el día de hoy a las 9:30 hs en el Centro Cultural Los Yaganes, tanto en forma presencial como en forma virtual, dada la realidad que nos imponen los efectos de la Pandemia COVID-19.

No son ajenos a Uds., los ingentes esfuerzos que se realizaron por parte de ambas Secretarias para que se pudiera realizar esta reunión, abogando siempre por no romper el diálogo, y tendiente en todo momento a proteger los intereses de la Provincia de Tierra del Fuego AeIAS, para lo cual se citó a las

partes, tanto al Sindicato como a la empresa YPF SA, a concurrir a la misma y construir un camino de diálogo o bien de acuerdos, poniendo no solo a disposición todas las herramientas necesarias desde el Estado sino que en

esa mesa se estableciera un marco de transparencia y buena fe para solucionar el problema.

A pesar de haber informado, quienes iban a concurrir por parte de la empresa YPF SA a esta convocatoria de diálogo; al momento de realizarse, solo se contaba con la presencia del Sindicato de Petroleros Privados, cuestión que ha dejado de manifiesto quienes tienen voluntad de dialogo en una situación

tan compleja para la Provincia.

Es así que se ha tomado la decisión de dar intervención al Ministerio de Trabajo de la Provincia, como así también reiterar que la integridad de la operación de las Concesiones de Hidrocarburos de las que YPF SA es titular, es de vuestra responsabilidad, intimándolo a que las mismas se conserven y se

evidencien todos los esfuerzos que realice la empresa por solucionar esta contingencia.

Sin otro Particular, saludo a Ud. Atte.

Alejandro Aguirre

Secretario de Hidrocarburos de la Provincia.

Tierra del Fuego AeIAS