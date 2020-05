PROGRAMA PROG.R.E.SO: AUTORIDADES DEL BTF EXPUSIERON ANTE LA LEGISLATURA LA IMPORTANCIA DE CAPITALIZAR EL BANCO

Participaron el presidente del BTF Carlos Fernández de forma remota y de manera presencial en el recinto el Vicepresidente de la entidad, Daniel Peralta y el Director Juan Duarte. Estuvieron acompañados de Ministros y Ministras del gabinete provincial.Durante la presentación se planteó la importancia y necesidad de capitalizar el banco público de manera de poder acompañar a todo el sector privado, no solo al que es cliente. La aprobación de la medida permitirá trabajar con otros sectores que hoy el BTF no tiene dentro de su cartera de clientes.“La capitalización del banco debe ser entendida como una mirada estratégica que no se agota ni en esta ley ni en este gobierno. Es pensar en un banco más fuerte, potente y activo. Un banco que pueda apoyar y trabajar en las políticas públicas”, dijo Carlos Fernández.En este sentido, sostuvo que “esta es una decisión estratégica de largo plazo, una política de estado que le da al banco y a la provincia un elemento más y una posibilidad de crecimiento”.Asimismo, el funcionario aseguró que “el compromiso del BTF es que las decisiones no pierdan de vista a los vecinos. Que se proyecte un banco para el sector productivo y para la sociedad. A partir de esta capitalización, el banco va a poder dar respuestas inmediatas mucho más amplias de las que venimos dando actualmente”.En la exposición, las autoridades del BTF compartieron los principales datos e indicadores que tiene el banco actualmente y las medidas que se adoptaron para afrontar la crisis económica y la pandemia.Desde el 17 de marzo hasta el 31 de mayo, el banco otorgó asistencias financieras para el pago de haberes del sector privado, financiación de sueldos a micro, pequeñas y medianas empresas y asistencia a monotributistas y autónomos por 76 millones de pesos, a una tasa especial del 24% anual.En lo que respecta a todas las operaciones crediticias realizadas durante el 2020, de enero a mayo se otorgaron incluidas las anteriormente nombradas préstamos por alrededor de 604 millones de pesos distribuidos en las carteras créditos comerciales, hipotecarios, a sola firma, créditos para consumo, préstamos personales, negociación de valores y canales electrónicos.También se triplicó la cantidad de personal destinado a atención al cliente, se habilitaron operaciones de forma remota para personas sin acceso a Home Banking, se implementó un sistema de turnos online para permitir la atención presencial, se estableció un protocolo de atención cuidando la salud de clientes y trabajadores, se reconfiguró el sitio web para facilitar el acceso a la información sobre operatoria especial durante la cuarentena y se potenció la información sobre operatoria por canales electrónicos. La cantidad de páginas vistas en el sitio web del banco aumentó entre febrero y abril un 64%.Además se compartieron datos como que el 100% de los más de 15.000 beneficiarios de planes sociales está bancarizado. Más del 97% tiene su tarjeta de débito que le permite operar por medios electrónicos. Se adaptaron cajeros automáticos y sistemas para que los que aún no tienen su tarjeta puedan retirar su dinero por cajeros automáticos y se adecuó la atención en cada fecha de pago para evitar aglomeraciones.El Banco impulsó por otra parte su programa de cuotas sin interés, financiando el consumo a tasa 0% para fomentar la actividad de económica. Hay 125 comercios adheridos a 10 cuotas sin interés, 85 comercios a 6 cuotas sin interés y 280 comercios a 3 cuotas sin interés.Del mismo modo hasta marzo el banco financió tasa 0% hasta en 12 cuotas el pago anticipado de impuestos municipales, permitiendo a los municipios contar con los fondos anticipadamente. Actualmente se sostiene la financiación en 3 cuotas con el municipio de Ushuaia y 6 cuotas con los municipios de Tolhuin y Río Grande (que mantienen descuentos al contribuyente).