Poder Judicial: El gremio propone la continuidad de la cuarentena.

En las diferentes presentaciones efectuadas por esta Organización Gremial, es imposible sostener el distanciamiento social necesario en cada una de las dependencias, si no se efectúa previamente un relevamiento serio.- El relevamiento de cada una de las oficinas que componen los diferentes Fueros, en la inteligencia de prever cuantos trabajadores pueden desempeñarse en cada unidad funcional, respetando la distancia establecida para el distanciamiento social recomendado por la autoridad sanitaria (1,5 mts.).- Se debe continuar entonces prestando servicio de justicia mediante teletrabajo, a fin de que magistrados y funcionarios que no sean convocados a prestar servicio en los tribunales de guardia, como así también los empleados, puedan permanecer trabajando desde su domicilio, para así reducir al mínimo la asistencia del personal al estrictamente necesario. Por lo tanto, en el marco de la pandemia de Covid19 declarada y atento a que en nuestra provincia y país.- Es acertado prorrogar la Feria Extraordinaria hasta el 24 de mayo del corriente año, en atención a lo dispuesto por el Gobierno Provincial y Nacional.- Convocar a una Comisión Mixta para analizar como se vuelve a la normalidad judicial, pero sin olvidar que no nos podemos relajar, ya que la pandemia continua a pesar que en nuestra provincia la estamos controlando con el esfuerzo de todos, sería conveniente comenzar la actividad “convocar el personal indispensable” de la planta de cada unidad funcional; haciendo la atención al público en días diferenciados (Juzgado Pares e Impares) para evitar el transito de abogados y ciudadanos. Continuar con el trabajo remoto y tomar todas las medidas de prevención de todos los que ingresan a los edificios del Poder Judicial Provincial, realizar las tareas de sanitizar y desinfectar, entrega de todos los elementos de prevención tapa boca, alcohol en gel, elementos de limpieza, jabón en los baño, etc. Si todos nos cuidamos, podemos cuidar a nuestras familias que continúan en nuestros domicilios.- Comisión Directiva Provincial de la Seccional N° 1 de la U.E.J.N. A los judiciales nos une la lucha y el trabajo porque somos la reserva moral de la justicia.-