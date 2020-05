Para dar respuesta al aumento de la demanda LA UISE INCREMENTÓ LA FRECUENCIA DE LOS COLECTIVOS MANTENIENDO PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

Ushuaia.- El funcionario recordó que “desde un primer momento la UISE tomó decisiones junto con la Municipalidad de Ushuaia para cuidar a los usuarios y choferes” en el marco de la emergencia por el coronavirus, entre ellas “que solo viajen pasajeros sentados, desinfectar las unidades y aislar la cabina del chofer”.

Durante una primera etapa “logramos el equilibrio y adaptamos la frecuencia del transporte a la cantidad de usuarios que demandaba”, teniendo en cuenta que “todo fue dinámico y al comienzo teníamos más micros en la calle de los que se demandaba”.

Sin embargo, observó que “lo que está pasando es que ahora hay una duplicación de gente viajando en colectivos, la estadística de venta de boletos efectivamente marca que es el doble de un día para el otro”.

Ante esto, dijo Bocchicchio, “decidimos duplicar la frecuencia pero vimos que no alcanzó” ya que “a pesar de que está circulando el doble de colectivos que en los días previos también viajó gente parada”, por lo cual “vamos a tomar una decisión de aumentar aún más la frecuencia hasta encontrar nuevamente el equilibrio”.

“Calculamos que de acá al lunes vamos a ir viendo cómo se comporta la demanda e iremos reforzando el servicio para sostener el distanciamiento social a bordo de las unidades sin hacer un desfasaje financiero en la empresa”, explicó el titular de la UISE.

En esa línea, remarcó que “no anteponemos la cuestión económica de la empresa al cuidado de los usuarios y trabajadores pero no podemos tener 20 micros dando vueltas al mismo tiempo para transportar a una persona; en su momento redujimos la frecuencia hasta poner un colectivo por hora e informar los horarios a los vecinos y ahora hay que hacer lo inverso, vamos a ir agregando unidades para cubrir la demanda”. Y agregó que “la otra opción que nos queda es liberar el servicio tradicional sacando un coche cada 15 minutos pero eso hoy no es necesario, aunque no lo descartamos”.