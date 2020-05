MELELLA: “DE A POCO SE AMPLÍA LA NUEVA NORMALIDAD PERO TENEMOS QUE TENER PACIENCIA PORQUE LA BATALLA NO ESTÁ GANADA”

El Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella se refirió a la ley de emergencia aprobada por la legislatura y señaló: “es una gran noticia para la provincia que en medio de una pandemia la legislatura haya decidido que tengamos mayores recursos para que el banco de Tierra del Fuego y el Ministerio de Producción y Ambiente puedan acompañar al sector privado”.

Asimismo, el Gobernador sostuvo que “la banca privada hoy tiene una posición que tiene que ser repudiada porque no ha estado a la altura de las circunstancias y es por esto que hoy tiene que tributar más. Si ellos hubiesen estado apoyando el desarrollo y el empleo del sector privado no lo hubiéramos hecho. El Estado decidió que la banca privada va a tener que aportar recursos para sostener el empleo en el sector privado”.

Por otro lado, con respecto a las próximas habilitaciones, Melella destacó: “próximamente se podrá visitar a nuestros familiares más cercanos y de a poco se seguirá ampliando la nueva normalidad, pero tenemos que tener paciencia porque la batalla no está ganada. Tendremos que aprender a convivir con el virus hasta que haya una vacuna”.

Y agregó: “el Comité Operativo de Emergencia es el que nos va guiando el rumbo y lo próximo a habilitarse para toda la provincia será lo que conocemos como burbuja social, que son grupos pequeños que podrán empezar a contactarse. También estamos trabajando para habilitar el sector gastronómico y bares con protocolos rigurosos”.

“El inicio de clases está distante en nuestra provincia pero aún así se trabaja en un protocolo para cuando esto ocurra. Será una decisión conjunta con el Gobierno Nacional. También estamos evaluando los protocolos para que la ruta se abra para la comunicación entre las tres ciudades”, finalizó.